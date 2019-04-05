نيابة جنوب الجيزة تحقق مع المتهم بقتل إمام زاوية الرحمة بالهرم

وقالت مصادر قانونية، أنه فى حالة تبين عدم اتزان المتهم نفسيًا أو معاناته من أى أمراض نفسية سيتم عرضه على لجنة طبية مختصة ووضعه تحت الملاحظة وكتابة تقرير وافً حول حالته، لاستكمال التحقيقات.

وقال شهود عيان ، أن المتهم تشاجر مع إمام الزاوية قبل الصلاة بسبب طلبه من الإمام قراءة "أية الكرسي"، وهو ما رفضه لالتزامه بالخطبة التى قرر إلقائها على المصلين وهو ما أثار غضب المتهم ، مؤكدين أن المتهم خرج غاضبًا من الزاوية وبعد إقامة الصلاة واثناء تأديتهم شعائر صلاة الجمعة فى الركعة الثانية تخطى المتهم الصفوف حتى وصل للإمام وطعنه فى ظهره بسكين طعنتين نافذتين ، وتمكنوا من القبض على المتهم الذى ظل يردد كلمات غريبة ، مدعيًا أن إمام المسجد " ملبوس" بالجن لا يستطيع قراءة أية "الكرسي"، وطلب منهم فك قيوده.