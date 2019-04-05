ننشر صور لإمام المسجد المقتول خلال صلاة الجمعة بالهرم

تنشر اليوم السابع اول صور لإمام المسجد الذي قتل أثناء أداءه صلاة الجمعة اليوم بمسجد الرحمة بمنطقة الهرم، وذكر أحد أفراد أسرته أنه يدعى محمد العدوي متزوج ويقيم بعقار مجاور المسجد منذ ما يقرب من 4 سنوات.

وأضاف أن القائمين على إدارة أعمال المسجد استعانوا بالمجني عليه الذي يدرس بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر لأداء خطبة الجمعة منذ عام، مقابل أجر مادي يحصل عليه من إدارة المسجد.



وأجرى فريق من أعضاء نيابة الجيزة معاينة لموقع حادث مقتل إمام مسجد أثناء أداء صلاة الجمعة بمنطقة الهرم، حيث تم معاينة المسجد، وتبين أنه عبارة عن مسجد صغير بالطابق الراضي أسفل عقار بشارع الأمراء بمنطقة فيصل بالهرم.



واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان الذين ذكروا أن المجني عليه محمد العدوي طالب بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، ويتم الاستعانة به لأداء خطبة الجمعة والصلاة بمسجد الرحمة، وقبل خطبة الجمعة طلب منه المتهم قراءة اية الكرسي خلال الخطبة، فأكد له المجني عليه أنه غير ملزم بقراءتها وأنه ملزم بموضوع الخطبة، فغادر المتهم المسجد وتوجه لمسكنه الكائن بجوار المسجد، واحضر سكين ثم انتهز فرصة صلاة المجني عليه وسدد له طعنة نافذة بالظهر.



وتمكن المصلين من التحفظ عليه وضبطه، وترددت أقاويل أن المتهم يعمل أستاذ جامعى إلا أنه لم يتسنى التأكد من صحة المعلومة