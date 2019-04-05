نائب وزير الزراعة تناشد مربى الماشية بالتحصين ضد الأمراض منعًا لانتشارها

كتب عز النوبى

ناشدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، مربى الماشية بضرورة تحصين الحيوانات ضد الأمراض الوبائية لمنع انتشار العدوى، وضرورة الاستجابة للحملات التى تقوم بها وزارة الزراعة بالتنسيق مع المحافظات المختلفة ومديريات الطب البيطرى.

وقالت نائب وزير الزراعة، أثناء تفقدها الوحدات البيطرية بمحافظة البحيرة، ترافقها الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، بالمرور على لجان التحصين واطمأنتا على قيام الأطباء العاملين بمديرية الطب البيطرى بأداء واجبهم الوظيفى بتحصين الأبقار ضد مرض الجلد العقدى حفاظاً على الثروة الحيوانية، إن الدولة تقدم وتوفر جميع للقاحات و المستلزمات ويأتى الدور على المُربيين المشاركة فى فى تحصين حيواناتهم منوهًا عن أهمية إجراءات التسجيل والترقيم.

وأكدت "محرز" على اهتمام الحكومة بتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها من خلال القيام بعملية التحصين ضد الأمراض فى مواعيدها المحددة والطرق العلمية السليمة وتوفير كافة الاحتياجات للقيام بعملية التحصين وذلك حفاظا على سلامة الماشية، وتقدمت بالشكر لزملائها من الأطباء البيطريين على الجهد والتفانى فى العمل للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأضاف نائب وزير الزراعة، على أهمية البرامج التى تنفذها وزارة الزراعة لمساعدة الأطباء البيطريين غير المعينين من خلال مشروعات الإقراض لفتح عيادات بيطرية، ومراكز للتلقيح الصناعى للحيوانات، وتحسين السلالات فضلا عن مراكز تجميع الألبان بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.