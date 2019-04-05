موجز6.. السيسى يؤكد فى يوم اليتيم الحق الأصيل لكل طفل فى الرعاية والاهتمام

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد فى يوم اليتيم الحق الأصيل لكل طفل فى الرعاية والاهتمام.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..





ظهر كريم حافظ لاعب منتخب مصر، بمظهر جديد في تدريبات قاسم باشا التركي، اليوم، الجمعة، والتي شهدت أيضاً مشاركة النجم المصري محمود تريزيجيه.

لقى اثنان من قوات حرس الحدود التايلاندية حتفهما رميا بالرصاص أثناء أدائهما الصلاة داخل أحد المساجد في إقليم "يالا" الواقع جنوبي البلاد؛ وذلك وفقا لما أعلنته الشرطة التايلاندية اليوم الجمعة.





تأكيدا لما نشره "اليوم السابع" أعلن الدكتور مصطفى وزيرى، رئيس المجلس الأعلى للآثار، عن اكتشاف مقبرة توتو بسوهاج، ويقع هذا الكشف فى منطقة الديابات بمدينة أخميم بمحافظة سوهاج، وهو عبارة عن مقبرة مزدوجة من العصر البطلمى لشخص يدعى "توتو" و زوجته "تا شريت إيزيس" التى كانت تشغل منصب عازفة الصلاصل (الشخشيخة) الخاصة بالآلهة حتحور، هذا بالإضافة إلي بقايا آدمية ومجموعة من دفنات لطيور وحيوانات.

وضع قانون المرور الجديد الذى يناقش داخل مجلس النواب، مجموعة من المحظورات على سائق السيارة، حيث تعرضه للمساءلة القانونية





أمرت نيابة السلام ، بحبس "محمد. س" 45 سنة، كفيف، ومساعده "مدحت.م" 18 سنة، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، بتهمة اغتصاب القاصرات وتصويرهن .

شبه ريتشارد بلاك، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرجينيا، والذى خدم فى الجيش الأمريكى لمدة 31 عاما ثم انخرط فى السياسة الرئيس السيسى وما يقوم به من إجراءات لدرء الفتن فى مصر بما قام به الرئيس الأمريكى الأسبق إبراهام لينكولن من إجراءات حازمة للحفاظ على وحدة بلاده ضد أى فوضى.





قال رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد إن بلاده قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية ولن تصادق على نظام روما الأساسي الذي أُنشئت بموجبه المحكمة.

طرحت مجلة تايم الأمريكية اسم لاعب المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح لإجراء استفتاء بين قرائها لاختياره من بين قائمة المائة الأكثر تأثيرا بالعالم هذا العام، وهى القائمة التى تعدها المجلة سنويا وتنشرها فى إبريل من كل عام.





أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنه قد تم الاستحواذ على مجموعة دى ميديا الإعلامية المالكة لقنوات دى إم سى وتم إعلان تامر مرسى رئيسا لمجلس إدارة الشركة.

قالت السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، أننا نحتفل اليوم مع أبنائنا وبناتنا بيوم اليتيم، فهو يوم للتآلف والتراحم.





أعلن الجيش الوطنى الليبى تحركه فعليا إلى العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الجمعة، مؤكدا أن التحرك يتم بشكل عسكرى منظم لخوض معارك العزة والشرف والكرامة.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إنه ‏في يوم اليتيم أود أن أؤكد الحق الأصيل لكل طفل في الرعاية والإهتمام.





شهد شارع المعتصم بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، قيام شاب يدعى "مروان" تعليق لافتة بعرض الشارع، يعتذر فيها لزوجته"سوسو" الأمر الذي أثار سخرية اصحاب المحلات والمارة.

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بقتل إمام مسجد اثناء أداءه صلاة الجمعة، حيث سدد له طعنة نافذة مما أسفر عن مفارقته الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.





رشحت تقارير إعلامية فرنسية منتخبات مصر والسنغال وتونس للفوز بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين.

قال مسؤولون من البحرية الأمريكية على تويتر اليوم الجمعة إنه تم "احتواء" مشتبه به بعد إطلاق نار فى قاعدة أوشانا البحرية بمنطقة فرجينيا بيتش في ولاية فرجينيا وإن مصابا واحدا على الأقل نقل إلى المستشفى.

فى منطقة المعدية غرب الإسكندرية، حيث يقع يارد تصنيع المنصات البحرية، تعمل فتاة تدعى بسنت الغرياني، تبلغ من العمر 28 عاما مهندسة فى أحد أهم ورش تصنيع المنصات البحرية.

تستحق منافسات هذا الأسبوع من الدورى المصرى لقب جولة "المشاغبين الثلاثة" بعد أن تبارى ثلاثة من نجوم الكرة المصرية فى إشعال أزمات عنيفة كانت ولازالت حديث الصباح والمساء فى الشارع الكروى