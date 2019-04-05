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مقتل 18 عسكريا على يد "بوكو حرام" شمال شرقى نيجيريا

الجمعة، 05 أبريل 2019 02:00 ص
مقتل 18 عسكريا على يد "بوكو حرام" شمال شرقى نيجيريا مسلحو بوكو حرام
كتب وكالات
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قتل مسلحو جماعة "بوكو حرام" المتطرفة 18 عسكريا، فى شمال شرق نيجيريا، وبلغ عدد القتلى يضم 13 جنديا نيجيريا و5 من عناصر القوة الإفريقية الخاصة بمكافحة الإرهاب، موضحة أنهم جميعا قتلوا جراء هجمات شنها مسلحو الجماعة على حواجز وقواعد للجيش فى ولاية بورنو (شمال شرق البلاد)، وكذلك قرب بحيرة تشاد.

وتكثر جماعة "بوكو حرام" التى بايع مسلحوها، فى العام 2015، تنظيم "القاعدة" الإرهابي، من اعتداءاتها فى شمال وشمال شرق نيجيريا، كما ينفذ مسلحوها هجمات على أراضى النيجر والكاميرون وتشاد المجاورة.

وتجاوزت حصيلة ضحايا عنف "بوكو حرام" فى حوض بحيرة تشاد، منذ العام 2009، نحو 27 ألف قتيل، إضافة إلى تشريد حوالى 2,6 مليون شخص وجعل أكثر من 11 مليونا من النيجيريين المقيمين فى منطقة النزاع يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة.

 

 


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