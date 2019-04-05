وقال المصدر - وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية - "إن سيارة مفخخة كانت متوقفة في الصحراء بمنطقة العناز جنوب الرطبة غرب الأنبار، انفجرت مساء اليوم؛ مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة رابع بجروح".. مضيفا أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثث إلى الطب الشرعي.

يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية أطلقت عملية أمنية لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي الذين يختبئون بصحراء المحافظة.