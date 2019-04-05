مقتل العشرات فى هجوم لحركة طالبان غرب أفغانستان

هرات (رويترز)

قال مسئولون إقليميون، إن مئات من مقاتلى حركة طالبان، اقتحموا منطقة فى إقليم بادغيس بغرب أفغانستان، لتدور بينهم وبين قوات الحكومة الأفغانية، قتال عنيف تكبد خلاله الجانبان عشرات القتلى والمصابين، وشهدت منطقة بالامر غاب قتالا على نحو متكرر خلال الشهرين الأخيرين، وسبق أن حذر مسئولون من أنها قد تسقط فى يد طالبان ما لم يتم إرسال تعزيزات إليها.

وتصاعدت حدة القتال فى أفغانستان قبل موسم الربيع المعتاد حيث يسعى الجانبان لزيادة النفوذ فى محادثات تهدف إلى إيجاد تسوية سلمية، وقال واريس شيزاد حاكم منطقة بالامرغاب فى وقت متأخر أمس الخميس إن طالبان قتلت 36 فردا من قوات الحكومة واستولت على عدة نقاط تفتيش فى الهجمات التى بدأت ليل الأربعاء مشيرا إلى أن القتال مازال مستمرا، وقال جامشيد شهابى المتحدث باسم حاكم إقليم بادغيس إن أكثر من 30 من طالبان قتلوا.

وقال قارى يوسف المتحدث باسم طالبان إن الحركة نفذت الهجوم من أربع اتجاهات واستولت على خمس نقاط تفتيش، وقالت وزارة الدفاع الأفغانية فى سلسلة تغريدات على تويتر إن قواتها اختارت أن "تنسحب تكتيكيا" من نقاط التفتيش للحيلولة دون سقوط قتلى فى صفوف المدنيين. وأضافت أنها استدعت القوات الجوية لشن ضربات على مواقع طالبان.

وخلال الأسابيع الأخيرة اشتدت حدة الصراع فى بادغيس على نحو خاص إلى جانب إقليم قندوز فى الشمال وهلمند فى الجنوب. وتكبد الجانبان خسائر فادحة فى بادغيس الشهر الماضى الذى شهد استسلام 50 فردا من قوات الأمن الأفغانية لطالبان.