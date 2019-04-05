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مقبرة السائحين.. مصرع 3 أشخاص فى 8 أيام بمتنزه "جراند كانيون" الأمريكى

الجمعة، 05 أبريل 2019 12:13 م
مقبرة السائحين.. مصرع 3 أشخاص فى 8 أيام بمتنزه "جراند كانيون" الأمريكى جرف - ارشيفية
كتبت ريم عبد الحميد
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تحول واحد من أهم المقاصد السياحية فى الولايات المتحدة إلى مقبرة لزائريه، بعدما لقى 3 أشخاص مصرعهم فيه فى غضون 8 أيام فقط.

 المكان هو جراند كانيون أو الأخدود العظيم، وهو أخدود بالغ العمق والاتساع يقع فى الجزء الشمالى الغربى من ولاية أريزونا، ويوصف بأنه من أروع المناظر الطبيعية فى العالم.

 وقد ذكرت شبكة "سى إن إن" أن رجلا يبلغ من العمر 67 عاما قد لقى مصرعه بعدما سقط من حافة جراند كانيون، ليصبح إجمالى الوفيات فى المقصد السياحى السهير ثلاثة فى غضون ثمانية أيام.

 وقد سقط الرجل يوم الأربعاء قرب متحف يافاباى الجيولوجى، الذى يقع على الحافة الجنوبية فى قرية الجراند كانيون، وفقا  لهيئة المتنزهات الوطنية الأمريكية..

 وعثر حراس المتنزه الوطنى الأمريكى على جثة الرجل على بعد 400 قدم تحت الحافة، وانتشلت طائرة هليكوبتر وفرق الإنقاذ الفنية  الجثة، ويجرى مسئولوى المتنزه تحقيقا فى الأمر.

وتوفى شخصان الأسبوع الماضى أثناء زيارتهم للأخدود، حيث انزلق رجل من هونج كونج أثناء وقوفه لالتقاط الصور يوم الخميس الماضى. أما الضحية الأولى فلم تقل مصرعها بسبب الانزلاق بحسب ما قالت متحدثة باسم المتنزه. بل كان زائرة أجنبية وعثر على جثتها فى منطقة غابات جنوب الحافة الجنوبية للمتنزه.

وأشارت المتحدثة إلى إن هناك 12 وفاة تحدث فى المكان فى العام، نسبة صغيرة منهم تكون بسبب السقوط. بينما تتراوح أسباب الوفاة الأخرى ما بين الحرارة والمشكلات الطبية الأخرى، ويلعب الارتفاع العالى للمكان دورا فى ذلك.

 


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مقاصد سياحية

مصرع سائحين

جراند كانيون

الاخدود العظيم

اريزونا




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