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مصرع 2 وإصابة 3 من أسرة واحدة فى الفيوم إثر إصابتهم بحالة تسمم

الجمعة، 05 أبريل 2019 11:06 ص
مصرع 2 وإصابة 3 من أسرة واحدة فى الفيوم إثر إصابتهم بحالة تسمم جثه-ارشيفية
الفيوم - رباب الجالى
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لقى مواطن وابنته مصرعهما، وأصيبت شقيقته ونجليه بحالة تسمم غذائى، اليوم الجمعة، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وجارى عمل الإسعافات اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.

ووصل لمستشفى الفيوم العام منذ قليل جثتين لكل من "محمد.ى.ع" 30 سنة وابنته "هنا" 3 سنوات، كما استقبلت المستشفى 3 مصابين من نفس الأسرة وهم "آية.ش .س" 30 سنة و"هنا م ى" 7 سنوات وشقيقته "رنا" سنة ونصف، وجميعهم مقيمون بقرية العزب بمركز الفيوم ومصابين بحالة تسمم غذائى، وتم تحويل المصابين لمعهد السموم بالقاهرة.


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