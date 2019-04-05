مصرع شخصين وإصابة 4 فى حوادث متفرقة ببنى سويف

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرين ، اليوم الجمعة فى ثلاث حوادث متفرقة ببنى سويف ، تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق .

تلقى مدير أمن بنى سويف اللواء أشرف عز العرب ، ثلاثة اخطارات منفصلة من شرطة النجدة تفيد إنقلاب دراجة بخارية على الطريق الصحراوى الغربي أمام قرية 2 بمركز سمسطا جنوبى غرب المحافظة ونتج عن الحادث وفاة محمد السيد يونس - 19 سنة - ومحمد خليفه - 19 سنة ، ونقلت الجثتان إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزى ، كما أصيب كل من عاطف رمضان سالم 35 سنة باشتباه كسر بالعمود الفقري - ونورا رمضان مطارع - 25 سنة ، اشتباه كسر بالقدم اليمني - يقيمان قرية ابوصير بمركز الواسطي سمال المحافظة ، فى انقلاب دراجة بخارية أمام محطة بنزين الميمون ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزى ، بالاضافة إلى إصابة شخصين فى إصطدام توك توك بحائط أمامدخل قرية دموشيا بمركز بنى سويف ونقل المصابان الى مستشفى بني سويف العام .