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مصرع شخصين وإصابة 4 فى حوادث متفرقة ببنى سويف

الجمعة، 05 أبريل 2019 08:01 م
مصرع شخصين وإصابة 4 فى حوادث متفرقة ببنى سويف حادث تصادم-ارشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرين ، اليوم الجمعة  فى ثلاث حوادث متفرقة ببنى سويف ، تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق . 
تلقى مدير أمن بنى سويف  اللواء أشرف عز العرب ،  ثلاثة اخطارات منفصلة من شرطة النجدة تفيد إنقلاب دراجة بخارية  على الطريق الصحراوى الغربي أمام قرية 2 بمركز سمسطا جنوبى غرب المحافظة  ونتج عن الحادث وفاة محمد السيد يونس - 19 سنة - ومحمد خليفه - 19 سنة ،  ونقلت الجثتان إلى مشرحة  مستشفى سمسطا المركزى ، كما أصيب كل من  عاطف رمضان سالم 35 سنة  باشتباه كسر بالعمود الفقري - ونورا رمضان مطارع -  25 سنة  ،  اشتباه كسر بالقدم اليمني - يقيمان قرية ابوصير بمركز الواسطي سمال المحافظة ، فى انقلاب دراجة بخارية أمام محطة بنزين الميمون ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزى ،  بالاضافة إلى إصابة شخصين فى إصطدام توك توك بحائط  أمامدخل قرية دموشيا بمركز بنى سويف ونقل المصابان الى مستشفى بني سويف العام .
 
 

 


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