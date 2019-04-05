مصرع رجل وسيدة وإصابة ثالث صدمتهم سيارة بالتجمع

كتب ـ عبد الرحمن سيد

لقى رجل وسيدة مصرعهما وأصيب أخر صدمتهم، سيارة مسرعة ولاذا قائدها بالفرار بمنطقة التجمع الخامس، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الخدمات الأمنية بشارع التسعين بمنطقة التجمع ، بوجود مصادمة ومتوفين ومصاب، و تبين دهس سيارة مسرعة ل3 أشخاص اثناء سيرهم بالشارع، مما أسفر عن وفاة كلا من "عادل. ى"، و"نادية. ع"، 36 سنة ، وأصابة شخص ثالث وتم نقل الجثتين والمصاب للمستشفى، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة .