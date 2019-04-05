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مسئول بمعهد هيريتاج للدراسات: مصر لعبت دوراً كبيراً فى تهدئة نزاعات الشرق الأوسط

الجمعة، 05 أبريل 2019 06:15 م
مسئول بمعهد هيريتاج للدراسات: مصر لعبت دوراً كبيراً فى تهدئة نزاعات الشرق الأوسط جيمس دين
إيمان حنا
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 أكد الباحث السياسي جيمس دين، مسئول العلاقات الدبلوماسية بمعهد هيريتاج للدراسات، أهمية دور الدولة المصرية فى التعامل مع العديد من الملفات الإقليمية والدولية فى منطقة الشرق الأوسط.

وقال دين ، فى كلمته خلال الجلسة التى نظمتها مؤسسة النبض الأمريكى ،  بحضور عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكى، إن مصر استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية التعامل بجدارة مع عدد من الملفات فى الشرق الأوسط، بعد حالة عدم الاستقرار التى ألمت بدول تلك المنطقة ، مضيفا فى أن مصر لعبت دورا  كبيرا فى تهدئة الأوضاع فى العديد من البلدان، ولمسنا ذلك فى زيارة سابقة أجريناها إلى مدينة درنة الليبية .

وفى ختام كلمته أعرب دين ، عن تقديره واحترامه لدور مصر الإقليمى والدولى، مؤكداً أن الشعب المصرى شعب واع ويستحق الأشادة والتقدير.

ويعد معهد هيريتاج من أكبر مراكز الأبحاث تأثيراً فى الولايات المتحدة، ويؤثر من خلال تقاريره الدورية على صناعة القرار داخل أروقة الإدارة الأمريكية خاصة فيما يتلق بملفات الأمن القومى والتسليح.

 


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