مسئول أمريكى: البنتاجون يدرس بيع طائرات "إف-35" إلى اليونان ورومانيا وبولندا

واشنطن (رويترز)

قال مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) للكونجرس، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة تدرس توسيع مبيعاتها من الطائرة المقاتلة إف-35 التى تنتجها لوكهيد مارتن، إلى خمس بلدان جديدة ومنها رومانيا واليونان وبولندا مع تعزيز الحلفاء الأوربيين لدفاعاتهم فى وجه روسيا.

وفى رسالة مكتوبة قُدمت لمجلس النواب الأمريكي، واطلعت عليها "رويترز"، قال ماتياس وينتر رئيس مكتب إف-35 فى البنتاجون وهو نائب أميرال، "إن سنغافورة، واليونان، ورومانيا، وإسبانيا، وبولندا من بين الزبائن المحتملين للمبيعات العسكرية الخارجية فى المستقبل".

ويتزامن الإعلان عن زبائن جدد مع توترات بين واشنطن وأنقرة بشأن خطط تركيا لشراء نظام دفاع صاروخى روسى، ويدرس حلفاء آخرون لواشنطن شراء الطائرة الشبح ومنهم فنلندا وسويسرا والإمارات.

وفى العام الماضي، أصبحت بلجيكا أول الزبائن الجدد للطائرة إف-35 خلال سنوات، وفضلتها على يوروفايتر تايفون لتحل محل طائرتها المتقادمة من طراز إف-16 فى صفقة بقيمة أربعة مليارات يورو (4.55 مليار دولار).

ولوكهيد المتعاقد الرئيسى للطائرة، وتتولى تطوير وبناء ثلاثة طرز من الطائرات الحربية الجديدة للجيش الأمريكى وعشر دول أخرى طلبت الطائرات وهى بريطانيا، واستراليا، وإيطاليا، وتركيا، والنرويج، وهولندا، وإسرائيل، واليابان، وكوريا الجنوبية وبلجيكا.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت فى نوفمبر، أن مبيعات السلاح الأمريكية للحكومات الأجنبية ارتفعت 13 % إلى 192.3 مليار دولار فى العام المنتهى يوم 30 سبتمبر.