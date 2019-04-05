مرصد الإفتاء يحذر من تصاعد هجمات "طالبان" فى أفغانستان للعودة إلى المشهد

حذّر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الافتاء المصرية من تصاعد هجمات حركة "طالبان" الأفغانية خلال الفترة القادمة فى محاولة من الحركة الإرهابية للظهور فى المشهد مجددا من خلال شن هجمات أكثر دموية .

وأدان مرصد الإفتاء فى بيانه الذى أصدره ،اليوم الجمعة، الهجمات الإرهابية التى شنتها حركة "طالبان" واستهدفت مواقع أمنية فى منطقة "بالا مرغب" بإقليم "بادجيس" شمال غرب أفغانستان ما أدى إلى سقوط 36 قتيلا من بين القوات الأمنية.

وأكد مرصد الإفتاء على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مؤكدًا تحريم الدين الإسلامى الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالقتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أى شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التى تستوجب أشد العقوبات فى الدنيا والآخرة.

ودعا مرصد الإفتاء، المجتمع الدولى وكافة دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدى للإرهاب ووقف موجات التطرف والإرهاب، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره الشيطانية والقضاء عليه.

كانت وزارة الدفاع الأفغانية قد أعلنت - فى وقت سابق - أن قواتها اختارت أن تنسحب تكتيكيا من نقاط التفتيش للحيلولة دون سقوط قتلى فى صفوف المدنيين، مضيفة أنها استدعت القوات الجوية لشن ضربات على مواقع طالبان.

يذكر أن منطقة "بالامرغاب" تشهد قتالا على نحو متكرر خلال الشهرين الأخيرين وسبق أن حذر مسئولون من أنها قد تسقط فى يد طالبان ما لم يتم إرسال تعزيزات إليها، وتتصاعد حدة القتال فى أفغانستان خلال الفترة الأخيرة فى ظل محاولات حركة "طالبان" للعودة للمشهد مجددا .