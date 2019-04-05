محمود لاشين: سبيد ميديكال أول شركة تنقل من بورصة النيل إلى "الرئيسى"

كتب- هانى الحوتى

يطرح خلال الأسبوع المقبل أول شركة ببورصة النيل فى عام 2019، وأكبر طرح فى تاريخها لحصة 25% من رأسمال شركة سبيد ميديكال بسعر 3.57 جنيه للسهم، وذلك بعد الانتهاء من الاكتتاب على السهم يوم الخميس المقبل.

ويبلغ رأسمال شركة سبيد ميديكال نحو 52 مليون جنيه موزعة على 52 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد.

"اليوم السابع" حاورت محمود لاشين رئيس مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال، للتعرف على خطط الطرح ببورصة النيل، وخطط الشركة الفترة المقبلة، وإلى نص الحوار..



ما هو حجم قطاع المعامل فى مصر، وما هى حصة الشركة؟ قطاع المعامل من أكثر القطاعات المربحة فى سوق الخدمات الطبية فى مصر، ويشهد نمواً متزايداً لعدة أسباب أبرزها الزيادة السكانية وتطبيق منظومة التأمين الصحى الجديد لأن المنظومة تعتمد على إجراء تعاقدات مع معامل القطاع الخاص خاصة سلاسل المعامل الكبرى التى يمكن أن تعتمد عليها وزارة الصحة لتوافر الاشتراطات بها. قطاع المعامل من أكثر القطاعات المربحة فى سوق الخدمات الطبية فى مصر، ويشهد نمواً متزايداً لعدة أسباب أبرزها الزيادة السكانية وتطبيق منظومة التأمين الصحى الجديد لأن المنظومة تعتمد على إجراء تعاقدات مع معامل القطاع الخاص خاصة سلاسل المعامل الكبرى التى يمكن أن تعتمد عليها وزارة الصحة لتوافر الاشتراطات بها.

يبلغ حجم سوق المعامل نحو 15 مليار جنيه سنوياً، وتبلغ حصة الشركة 8% وبنحاول زيادتها إلى 20% من خلال زيادة عدد المعامل من 60 فرع إلى 100 فرع خلال عامين فى محافظات القناة، لتطبيق منظومة التأمين الصحى هناك، ونركز حاليا فى مدن الدلتا بجانب القاهرة، ثم سنتوجه إلى الصعيد، والذى يشهد منافسة ضعيفة ونمو متزايد، بالإضافة إلى أنه لدينا توسعات خارجية من خلال معامل بالخرطوم بها أحدث أجهزة فى السوق هناك، ونتفاوض على إنشاء فروع بكينيا والمغرب.



ما هى تحديات سوق المعامل فى مصر؟ المنافسة هى أهم تحديات قطاع المعامل، لأن السمعة هى صفة أساسية لنجاح المعامل خاصة وأن المريض يهمه دقة وسرعة النتائج ونحن نحاول الالتزام بذلك.



هل تلقيتم عروض استحواذ من كيانات خارجية؟ نعم كانت لدينا عروض كثيرة، إلا أننا قررنا الطرح بالبورصة لتوفير تمويل لتنفيذ خطة الشركة فى التوسع فى تقديم خدمات طبية متنوعة، إذ نعتزم بيع حصة من الشركة بالبورصة لتوفير تمويل لإنشاء عيادات طبية متخصصة مزودة بمراكز أشعة..ونحن لدينا بالفعل عيادات طبية متخصصة تحقق أرباحاً مرتفعة، ولذا قررنا التوسع فى إنشاء 6 مراكز طبية و15 مركز أشعة خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى تشغيل أول مستشفى للشركة خلال عامين على طريق الإسماعيلية الصحراوى لخدمة سكان شرق القاهرة باستثمارات 180 مليون جنيه، تم دفع 35 مليون جنيه لشراء المبنى والأرض، والباقى سيقسم بين تغطية جزء من حصيلة الطرح، والباقى تمويل بنكى بنحو 80 مليون جنيه.