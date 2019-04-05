محافظ الوادى الجديد يضع حجر أساس مشروع صرف ومحطة مياه بالفرافرة بـ20 مليون جنيه

كتب فريق المحافظات

وضع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد حجر الأساس لمشروع الصرف الصحي بقرية عثمان بن عفان بمركز الفرافرة والذي يشمل إنشاء ( شبكة انحدار- محطة رفع – خط طرد ) وذلك بتكلفه اجمالية 10.6 مليون جنية .وسيتم التنفيذ خلال مدة زمنية 8 أشهر تحت إشراف مديرية الإسكان بالوادي الجديد .

وأكد الزملوط بأن الدولة تولي الاهتمام بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بكافة القري ، بالاضافة الي ان إقامة مثل هذه المشروعات تسهم في عملية الجذب السكاني للمحافظة والتوسع بانشاء مجتمعات عمرانية جديدة بجانب اقامة مشروعات تنموية توفر فرص عمل لشباب المحافظة .

كما افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مشروع محطة مياه قري الخير والنماء بمركز الفرافرة والتي بلغت تكلفتها الإجمالية 10 مليون جنية وتضخ بطاقة 2500 م3 / اليوم .وذلك بحضور المهندس إميل فايز رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد، وتأتي المحطة ضمن مشروعات الهيئة التي تغطي قري المركز والتي بلغ عددها 5 محطات مياه بالإضافة إلي استكمال شبكات صرف صحي المدينة وإقامة غابة شجرية وذلك بتكلفة إجمالية 115 مليون جنية .

وخلال تفقده للمحطة أكد الزملوط بأن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين وأهمها مياه الشرب والصحي ، مشيدا بجهود الهيئة وتعاونها في تنفيذ المشروعات الخدمية علي أرض المحافظة .

كما وضع صباح اليوم حجر أساس مشروع متكامل ( زراعي – صناعي – سكني ) لأحد الشركات الإستثمارية الكبري بمركز بلاط والمقام علي مساحة 5000 فدان ، يتم تنفيذة علي مراحل لمدة 10 سنوات ، حيث يشمل زراعة نخيل من الأصناف ذات العائد الإقتصادي المرتفع ، وكذلك إقامة مصنع لتعبئة وتصنيع التمور ،بالإضافة إلي مجمعات سكنية للعمال ، ومخازن لتخزين التمور .

ووجة الزملوط بتقديم كافة التيسيرات لإقامة المشروع الذي يعد بمثابة خطوه هامة في طريق الإستثمار بالمحافظة بالإضافة إلي توفيره العديد من فرص العمل للشباب في مختلف المجالات

و من جانب اخر كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد فريق أسمنت الرياضي لكرة القدم وذلك لتصدرة دوري مراكز الشباب بالمحافظة ووصولة للدور ال16 في دوري مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية في نسخته السادسة .

جاء ذلك لقاءه مع أعضاء الفريق خلال جولة المحافظ الميدانية بقري أسمنت بمركز الداخلة بحضور كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة و بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأكد الزملوط دعمه الكامل لكافة الأنشطة الرياضية علي مستوي المحافظة إيمانا بأن الرياضة تساعد علي تفريغ طاقات الشباب وتشجعهم علي التنافس الشريف بالإضافة إلي أنها من الوسائل الهامة لتقدم وتحضر الشعوب أسوه بالعلم والثقافة .

ووجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بضرورة تسويق منتجات الصوب الزراعية بالأسواق المحلية بأسعار مناسبة وأقل من مثيلاتها ، وتسويق الفائض بمنافذ الوحدة المحلية بالداخلة .

وتفقد المحافظ مشروع يشمل 12 صوبة زراعية لانتاج الخضروات بأنواعها والتي تنفذه جمعية تنمية المجتمع المحلي بقري أسمنت والتي تقوم بدورها بتسليم الصوب للشباب لتوفير فرص عمل حقيقية لهم .

كما وجة المحافظ بضرورة التوسع في مثل هذة المشروعات التي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية الطازجة بأسعار زهيدة للقرية والقري المجاورة بدلا من جلبها من خارج المحافظة بأسعار

وكلف المحافظ المسئولين بحصر الصوبات الزراعية الغير استثمارية التابعة للجمعيات ومشروعات الشباب لتقوم مديرية الزراعة بالتنسيق مع الجمعية الزراعية بتوفير الأسمدة بأسعار مدعمة وذلك بهدف خفض تكاليف الإنتاج مما يترتب علية خفض الأسعار .