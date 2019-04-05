محافظ أسيوط يبحث تطوير مزارع المحافظة الإنتاجية وإحياء الحرف التراثية

أسيوط هيثم البدري

عقد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط اجتماعًا مكبرًا بمسئولي إدارتي التعاون والإنتاج بديوان عام المحافظة لمناقشة سبل النهوض بمزارع المحافظة الإنتاجية الزراعية والحيوانية، فضلًا عن تطوير مركز خان الخليلي التابع للمحافظة ليكون مركزًا لإحياء الحرف التراثية واليدوية بالمحافظة وتفعيل الورش التدريبية للشباب على مختلف الحرف والمهارات.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد وضياء مكاوى مدير عام ثقافة أسيوط ومحمود محمد سعد مدير مشروع الثروة الحيوانية بالمحافظة ونجاح محمود مدير إدارة الانتاج وناهد محمد مدير إدارة التعاون بالمحافظة وبعض العاملين بوحدتي التعاون والإنتاج.

ناقش المحافظ – خلال الإجتماع - سبل تطوير مزارع المحافظة ومزارع الثروة الحيوانية ببني مر وتعظيم الإستفادة منها فضلًا عن تطوير مزارع الثروة الحيوانية ببني سند وأبنوب الحمام وتزويد تلك المزارع بسلالات جديدة والنهوض بمزرعتي الوادي الأسيوطي والغريب بساحل سليم لزراعة محاصيل للإستفادة منها كعلف حيواني لمزارع الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة وأخرى لمحاصيل زراعية ذات قيمة اقتصادية.

وشدد المحافظ على سرعة إعادة إصلاح آبار المياه الموجودة بالمزارع لتحسين طرق الرى والتوسع في زراعة محاصيل جديدة والاستفادة من خبرات وتجارب أساتذة وخبراء كلية الزراعة ومركز البحوث الزراعية والحيوانية بجامعة أسيوط وجامعة الأزهر ومركز البحوث الزراعية بمديرية الزراعة.

واستعرض المحافظ نشاط إدارة التعاون والدورات التدريبية والورش التي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية مشيدًا بجودة المنتجات اليدوية والحرف التراثية التي تم تصنيعها بمركز خان الخليلي مطالبًا بالإستفادة من خبرات مديرية الثقافة بأسيوط ومدارس التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم وفتح معارض لعرض المنتجات للبيع بأسعار مخفضة فضلًا عن الإستفادة من المواد الخام الحيوانية من جلود وعظام من مشروع الثروة الحيوانية والإستفادة من بقايا الحملات الميكانيكية بالأحياء والمراكز من أخشاب وحديد ومواد معدنية فضلًا عن تنظيم معرض شامل خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي في 18 أبريل الجارى.

كما أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط على ضرورة تكثيف ومضاعفة حجم العمل ومتابعة المشروعات الخدمية والتنموية التي يجري تنفيذها في الوقت الراهن بمدن ومراكز المحافظة ومتابعة نسب التنفيذ أولاً بأول وتذليل العقبات التي تواجهها للانتهاء من تلك المشروعات وفقًا لبرنامجها الزمني المحدد لافتًا إلى ضرورة التعاون البناء بين جميع قطاعات المحافظة لإنجاز المشروعات الحيوية التي تخدم قطاع عريض من المواطنين.

وكان محافظ أسيوط قد كلف المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة بمتابعة المشروعات علي مستوي المحافظة والوقوف على ما تم تنفيذه علي أرض الواقع وتحريك الأعمال في مختلف القطاعات فضلًا عن متابعة ملف التقنين والانتهاء من كافة الاجراءات والمعاينات والفحص وعدم السماح بالتقصير من أي جهة نظرا لأهمية هذا الملف توليه المحافظة لها اهتمامًا كبيرًا.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ تفقد السكرتير المساعد مراكز منفلوط وديروط والقوصية لمتابعة ملفن التقنين والمشروعات الجاري تنفيذها بهذه المراكز حيث تم المرور على أملاك الدولة بمنلفوط ومباني الحملة والموقف بالقوصية والمرور على المركز التكنولوجي ومحطة مياه شلش بديروط للتأكد من جاهزيتها للتشغيل في الميعاد المتفق عليه فضلًا عن المرور على مرسي الحوطا الغربية للتأكد من تشغيل العبارة النهرية دون أية معوقات.

و من جانب آخر، أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على الدور الهام الذى يقوم به المجلس القومي للمرأة بأسيوط في خدمة المجتمع خاصة في تثقيف وتوعية المواطنين بالقرى والنجوع بقضايا تنظيم الأسرة تنفيذاً لرؤية الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واستراتيجية مصر 2030 مشيراً إلى ضرورة التعاون بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية في القضاء على مشكلة الزيادة السكانية وتنفيذ تنظيم الأسرة.

ونظم المجلس القومي للمرأة فرع أسيوط ندوة توعوية لتنظيم الأسرة ضمن حملة " 2 كفاية" بحديقة الفردوس بحي شرق أسيوط بمشاركة 1000سيدة ورجل بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي وجمعية سيدات الأعمال بأسيوط ومديرية الصحة والسكان.

وأشارت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى الاجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل ونشر برامج التوعية والاستفادة من الجميعات الاهلية الشريكة في مشروع 2 كفاية بجميع المراكز لنشر برامج التوعية بخطورة الزيادة السكانية وتحقيق أقصى استفادة من تلك البرامج.

وأكدت الدكتورة مروة ممدوح كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة بفرع أسيوط ـ خلال الندوة ـ على أهمية تنظيم الأسرة والأضرار الصحية والإجتماعية المترتبة علي كثرة الإنجاب سواء علي الأسرة والمرأة والطفل أو المجتمع أو على الدولة والأضرار الناتجة عن مشكلة الزيادة السكانية مشددة على ضرورة المشاركة السياسية للمرأة في الإستحقاقات الإنتخابية كحق من حقوقها.

كما شهدت الندوة تقديم عروض فنية توضح الأضرار الناتجة عن كثرة الإنجاب.