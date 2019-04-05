محافظة قنا و مديرية التضامن تنظمان احتفالية بيوم اليتيم

قنا - وائل محمد

أقامت محافظة قنا، احتفالية يوم اليتيم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومشاركة عدد من الجمعيات الخيرية، و حضور عدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة .

وتقدم كمال شلبي السكرتير العام، نائبا عن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا بخالص التهنئة للأطفال الأيتام في إطار الاحتفال بيوم اليتيم، مؤكدا أن الحافظة لا تدخر جهدا في رعاية الايتام وتوفير فرص الحياة الكريمة وكافة سبل الرعاية.

وشهد الحفل تكريم 20 طفل وطفلة من حفظة القران الكريم والمتفوقين دراسياً و3 أمهات مثاليات ، كما شهد الاحتفال زفاف جماعي لـ 5 عرائس وتقديم مساعدات زواج لـ 30 عروسة.