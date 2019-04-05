ألقت سلطة الهجرة الماليزية اليوم الجمعة القبض على 15 ألفا، و715 مهاجرا غير شرعيا منذ شهر يناير الماضي.
وقال مدير سلطة الهجرة خيرول زَيمي داود- وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية- إن المواطنين الإندونيسيين هم الأكثر عددا، حيث يبلغ عددهم خمسة الآف، و173 شخصا، يليهم مواطني بنجلاديش بنحو ثلاثة الآف، و430 شخصا، والفلبين ألف، و439 شخصا، وميانمار ألف، و458 شخصا، والباقي من دول أخرى، مضيفا أن الفحص -خلال العملية- كشف عن أن 79 شخصا من هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، هم من حاملي بطاقات المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
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