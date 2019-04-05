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الجمعة، 05 أبريل 2019 05:06 م
خالد صلاح
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ماليزيا تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بسبب المصالح الخاصة

الجمعة، 05 أبريل 2019 04:09 م
ماليزيا تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بسبب المصالح الخاصة رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد
أ ش أ
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 قال رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد إن بلاده قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية ولن تصادق على نظام روما الأساسي الذي أُنشئت بموجبه المحكمة.

وأوضح مهاتير- خلال مؤتمر صحفي أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة "أن مجلس الوزراء قرر تنفيذ هذه الخطوة ليس لأننا ضد المحكمة، ولكن بسبب الارتباك السياسي بشأن ما تنطوى عليه، والناجم عن أشخاص ذوى مصلحة خاصة".


ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن هذه المعاهدة تعد الثانية الدولية التي تنسحب منها الحكومة الماليزية- الواقعة تحت ضغط من المعارضة ذات الأغلبية المسلمة-، مشيرة إلى أن المحكمة واجهت أيضا رفضا من الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، ودول أخرى كبرى بالانضمام إليها، إلى جانب الدول التي استقلت عنها من بينهم بوروندي والفلبين.


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مهاتير محمد

ماليزيا

المحكمة الجنائية الدولية




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