ماكرون: طلب بريطانيا بتمديد موعد البريكست سابقا لأوانه

أ ش أ

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة إن طلب المملكة المتحدة بتمديد موعد خروجها من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، سابقا لأوانه.

وأعرب ماكرون - وفقا لما ذكرته قناة "فرنسا 24" الإخبارية- عن حذره من منح بريطانيا المزيد من الوقت للخروج من الاتحاد الأوروبي، راغبا في أن تقوم رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" بتوضيح سبب طلب تأجيل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد مرة أخرى.

وكانت ماي قد طلبت- خطابيا في وقت سابق اليوم- من رئيس المجلس الأوروبي "دونالد توسك" إرجاء موعد خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو المقبل، مضيفة أن المملكة المتحدة ستبدأ بالاستعداد لانتخابات البرلمان الأوروبي.

وتجدر الإشارة إلى أن ماي مُنيت بثلاث هزائم في مجلس العموم البريطاني- الذي صوت أعضاؤه فيها برفض اتفاقها حول بريكست مع الاتحاد الأوروبي- كما رفض المجلس يوم الإثنين الماضي أربعة بدائل طرحتها ماي لاتفاقها.

وتسعى ماي إلى تأجيل موعد خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، والحصول على مهلة كافية لإقناع أعضاء مجلس العموم بالموافقة على خطة الخروج.

وكان مقررا أن تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الماضي، إلا أن ماي استطاعت إرجاء الموعد حتى الثاني عشر من أبريل الجاري.