فيديو معلوماتى.. رحلة كراسات الإجابة فى الامتحانات ومصيرها

كتب محمود طه حسين

رحلة طويلة تقطعها كراسات الإجابة فى الامتحانات لطلاب مرحلة التعليم قبل الجامعى، "اليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات الخطوات التى تمر بها كراسات الإجابة، من المطبعة حتى دشتها وبيعها بالطن فى مزاد علنى.

1ـ دخول الكراسات المطبعة لتوفير نسخ قبل أداء الامتحانات.

2ـ تذهب إلى المديريات ثم المدارس لتكون جاهزة مع أول يوم فى الامتحان.

3ـ تصل إلى يد الطلاب خلال أداء الاختبارات.

4ـ بعد الاختبارات يتم تعبئتها فى الأجولة وتأمينها لتذهب إلى الكنترولات.

5ـ يتم التعامل معها داخل الكنترولات بعناية حتى يتم تصحيحها ورصد الدرجات وإعلان النتائج.

6ـ يتم التحفظ على الأوراق داخل الكنترولات فى المخازن.

7ـ التحفظ على كراسات الإجابة لمدة عام لأن بعض الطلاب يضطرون إلى رفع دعوى أمام المحكمة.

8ـ بعد مرور عام يتم فرم الكراسات وإعادة تدويرها بعد بيعها فى مزايدة علانية.

10ـ كراسات الإجابة يتم بيعها بالطن فى مزايدة وتباع للأعلى سعراً، وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات.