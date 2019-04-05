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الجمعة، 05 أبريل 2019 07:37 م
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فيديو..ضبط عصابة تسفر الشباب للخارج بأوراق مزورة

الجمعة، 05 أبريل 2019 07:36 م
فيديو..ضبط عصابة تسفر الشباب للخارج بأوراق مزورة قوات الامن- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط 2  من عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تسفير الشباب للعمل خارج البلاد بموجب مستندات مزورة.
 
جاء ذلك إستمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، وذلك بعدما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد من المواطنين مقيمين بمحافظتى (الغربية - بنى سويف) ضد ثلاثة أشخاص (محددين) مقيمون بمحافظات (الجيزة – الإسكندرية – الدقهلية) أحدهم مندوب سفريات.. لقيامهم بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول الأجنبية ، بموجب عقود عمل وهمية ودعوات زيارة تجارية "مزورة".
 
 
 
 

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