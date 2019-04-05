فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء

أعلنت نقابة الأطباء، منذ قليل، فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية العادية، فى انعقادها الثانى، وذلك لمناقشة قواعد قيد خريجى الكليات الأجنبية والكليات الخاصة بالنقابة.

ومن المقرر أن تناقش العمومية ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن عام 2017 ورد النقابة عليه، والنظر فى اعتماد ميزانية النقابة عن عام 2017، وتقرير أمين الصندوق عن ميزانية 2018، وموازنة النقابة التقديرية لعام 2019، والنظر فى تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات، وتقرير الأمين العام عن أنشطة وأعمال النقابة عن عام 2018.

وتفتح نقابة الأطباء باب شراء سيارة بالتقسيط، لـ100 سيارة، على أن يتم اختيار أول مائة طبيب يسحب الملف، خلال فعاليات الانعقاد الثانى للجمعية العمومية العادية بالنقابة، مشيرة إلى أن الحد الأقصى هو (200) ألف جنيه من قيمة أى سيارة يختارها الطبيب، على أن يسدد للنقابة نسبة (20%) على الأقل من قيمة السيارة كمقدم، ويتم تقسيط الباقى على 55 شهرا كحد أقصى بفائدة سنوية (8%).