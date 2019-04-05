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فاروس تتصدر ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

الجمعة، 05 أبريل 2019 08:43 م
فاروس تتصدر ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الأسبوع الماضى، بإجمالى قيمة تداول بلغت 981.1 مليون جنيه، بحصة سوقية بلغت 13.7%، وجاءت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 973.1 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 13.5%.
 
وحلت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 854 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 11.9%، وفى المركز الرابع تأتى شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 723.6 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 10.1%، وفى المركز الخامس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 574.7 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 8%.
 
وجاء فى المركز السادس شركة مترو لإدارة الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 428.8 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6%، أرقام لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 360.1 مليون جنيه بنسبة 5%، وحل فى المركز الثامن شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة 339.5 مليون جنيه بنسبة 4.7%.
 
وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا نعيم للوساطة فى الأوراق المالية وبايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 290.8 مليون جنيه، و 274 مليون جنيه جنيه، بنسبة 4%، 3.8% على التوالى، جاء ذلك وفقا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
 

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