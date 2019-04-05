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غدا.. قافلة طبية بمختلف التخصصات بمقر الوحدة الصحية بالمعلا فى مدينة إسنا

الجمعة، 05 أبريل 2019 11:11 ص
غدا.. قافلة طبية بمختلف التخصصات بمقر الوحدة الصحية بالمعلا فى مدينة إسنا السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر قافلة طبية، يومى السبت والأحد 6 و7 إبريل الجارى بالوحدة الصحية بالمعلا بمدينة إسنا جنوب الأقصر، وذلك فى إطار استمرار أعمال القوافل الطبية بالأقصر، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، باستمرار أعمال القوافل الطبية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

 

ومن جانبه، قال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن القافلة مخصصة للكشف على كل الأمراض فى تخصصات العظام والأسنان والأطفال والنساء والتوليد والباطنة والجلدية، على أن يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وإعداد التقارير اللازمة من قبل الأخصائيين.


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