علموا أولادكم السباحة والرماية.. ولى عهد دبى يتصدر دورة الألعاب الحكومية.. صور

كتب آسر أحمد

حرص الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولى عهد مدينة دبي ورئيس مجلس دبي الرياضي، على تقديم الشكر لمشجعيه فى دورة الألعاب الحكومية فى دورتها الثانية على شواطئ مدينة الجميرة الإماراتية، التى شارك فيها مع فريقه «اف 3» للمنافسة على اللقب.

ونشر ولى عهد دبى، صوراً عبر حسابه الشخصى من فعاليات مشاركته فى المنافسات التى تصدر فيها مع فريقه الجولة الأولى لمنافسات الرجال برصيد 155.177 نقطة متفوقاً على فريق شرطة الفجيرة الذى جاء فى المركز الثانى.

وظهر ولى عهد دبى، فى الصورة التى نشرها عبر حسابه، وهو يقود فريقه وسط المياه وحمل الاثقال، وكتب "فريق العمل والتدريب والتصميم على الفوز أوصلنا إلى نتائج رائعة أمس، شكراً جزيلاً لأعضاء فريقي ولكل الجمهور الذى هتف لنا أمس".

فريق ولى عهد دبى

فريق ولى عهد دبى

جانب من التدريبات

وانطلقت الجولتان الأولى والثانية أمس، بمشاركة 72 فريقاً بواقع 36 فريقاً في كل جولة، وتأهل منها 4 فرق على أن تستكمل اليوم الجولة الثالثة لتحديد متأهلين جديدين ليرتفع عدد المتأهلين إلى المرحلة النهائية من فرق الرجال إلى 6.

ولى عهد دبى أثناء المنافسة

الشيخ حمدان بن راشد



حمدان بن راشد فى المنافسات

وسيحصل أصحاب المركز الأول من فرق الرجال والسيدات على مليون درهم لكل فريق، بينما يحصل المركز الثانى على جائزة 300 ألف درهم، والمركز الثالث على 200 ألف درهم لكل فريق.

جانب من المنافسات

فريق الشيخ حمدان