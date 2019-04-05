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علشان ما تدفعش 210 جنيهات.. تعرف على وزن الحمولات المسموح بها فى القطارات

الجمعة، 05 أبريل 2019 11:44 ص
علشان ما تدفعش 210 جنيهات.. تعرف على وزن الحمولات المسموح بها فى القطارات السكة الحديد - أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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حددت هيئة السكة الحديد فى نظام الغرامات الجديد المطبق منذ بداية إبريل غرامة قدرها 210 جنيه فى حالة حمل الركاب للحمولات الكبيرة التى تزعج ركاب القطارات.

وقال مصدر لـ"اليوم السابع" إنه تم تحديد وزن الحمولة الزائدة التى يتم تغريم الراكب عليها بـ 25 كيلو جرام فأكثر بالنسبة لقطارات الوجه البحرى، و50 كيلو جرام فأكثر بالنسبة ركاب خطوط الصعيد.

يذكر أن هيئة السكة الحديد قررت زيادات غرامات القطارات تنفيذا لتعليمات وزير النقل كامل الوزير لتصل إلى 30 جنيها بالقطارات الـ vip، وغرامة قيمتها 20 جنيها بالقطارات الإسبانى والفرنساوى المكيفة، بعدما كانت الغرامة بالقطارات المكيفة بالسابق 6 جنيهات فقط، ورفعت غرامة القطارات المميزة والمطورة لتصل قيمتها 10 جنيهات بعدما كانت قيمتها 50 قرشا، وكما رفعت غرامة قطارات خطى أبو قير بالإسكندرية 23 يوليو ـ شبين القناطر إلى 5 جنيهات بعدما كانت فى السابق 50 قرشا، وامتدت الغراما إلى 18 نوعا من المخالفات.

 

 


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