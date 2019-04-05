ضبط 3562 كيلو دجاج فاسد داخل مصنع مواد غذائية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت مديرية التموين بالشرقية عن ضبط كميات كبيرة من الدواجن الفاسدة، قبل طرحها بالأسواق في صورة مصنعات دواجن، وذلك في إطار بالمتابعة المستمرة لحركة البيع والشراء بالأسواق وشن حملات تفتيشية مفاجئة على المصانع للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

تمكن قطاع تموين جنوب الشرقية برئاسة كمال البلتاجى من ضبط مصنع بالعاشر من رمضان يستخدم دجاج مستورد غير صالح للاستهلاك الأدمى، وتم التحفظ على 3562 كيلو جرام وتحرر المحضر ضد المدير المسئول عن إدارة المصنع وصاحبه " ص. م .ط " وجارى العرض على النيابة العامة.

وتستمر الإدارات التموينية المختلفة بجميع مراكز ومدن المحافظة بتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية وإحكام الرقابة عليهم لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.