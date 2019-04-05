ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة بحوزته أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة بطنطا

الغربية – مصطفى عادل

نجح رجال مباحث مركز طنطا بمحافظة الغربية، من ضبط عاطل مسجل شقى خطر سبق اتهامه فى 11 قضية ضرب وعاهة مستديمة وقتل شرطى عمد والشروع فى قتل ضابط شرطة ومخدرات وسلاح، ومحكوم عليه بالسجن 39 عاما فى قضايا سلاح نارى ومخدرات، وبحوزته بندقية خرطوش وطبنجة و20 طلقة و2,5 كيلو حشيش.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، قد توصلت لقيام عاطل محكوم عليه هارب سبق إتهامه فى 11 قضية "ضرب ، عاهة مستديمة ، إستعمال قوة، قتل شرطى عمد، الشروع فى قتل ضابط شرطة ، مخدرات، سلاح نارى" و مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم (2996/2012) جنايات قسم العامرية بالإسكندرية "سلاح" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، والقضية رقم (33943/2018) جنايات مركز طنطا "مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 7 سنوات، القضية رقم (24501/2016) جنايات قسم أول طنطا "سلاح نارى" والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 7 سنوات، بالتردد على دائرة مركز شرطة طنطا.

ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بسرعة ضبط المتهم، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه داخل سيارة ملاكى، وبحوزته بندقية خرطوش و طبنجة و 20 طلقة مختلفة الأعيرة و 2,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش و مبلغ مالى.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية والذخيرة للدفاع عن تجارته الآثمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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