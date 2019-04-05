ضبط سيدة لاستيلائها علي أموال المواطنين بحجة توظيفها ببنها

القليوبية نيفين طه

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط سيدة قامت بالنصب علي المواطنيين والاستيلاء علي مبالغ مالية بدعوى توظيفها ببنها ،تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلفي اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا من العميد احمد رشدي مأمور قسم ثان بنها بورود بلاغ من "عبدالفتاح م م"، 63 عاما ،"ايمان ح ج"، 30 عاما ،"ماهر س ع"، 36 عاما ، 10 اشخاص بتضررهم من المدعوه "رضا م ح "، 40 عاما ، لقيامها بالنصب عليهم وإيهامهم على غير الحقيقة بقدرتها على الحاقهم وذويهم بأعمال ووظائف حكومية مستغلة بذلك وظيفتها السابقة ، نظير تقاضيها مبالغ منهم.

بسؤال المشكو في حقها،وبمواجهتها انكرت مانسب اليها ،كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعه ،وبالعرض على النيابة العامة قررت حجز المتهمه على ذمه التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.