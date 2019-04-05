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ضاحى خلفان: حكام العرب الكبار لن يستسلموا لمشروع ينهى حق الفلسطينيين

الجمعة، 05 أبريل 2019 01:24 م
ضاحى خلفان: حكام العرب الكبار لن يستسلموا لمشروع ينهى حق الفلسطينيين ضاحى خلفان
كتب محمد تهامى زكى
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أكد ضاحى خلفان تميم، قائد شرطة دبى السابق، أنه مهما حدث من تقسيم للوطن العربى، فإن الحكام العرب الكبار فى كل دولنا العربية الشامخة بعروبتها وإسلامها لن تستسلم لمشروع ينهى حق الفلسطينيين.

 

وقال ضاحى خلفان "إسرائيل تريد شرق أوسط جديد يستسلم لها، هذا غباء، شرق أوسط جديد بالحقوق الفلسطينية نعم، لتكن اسرائيل ضمن منظومة هذا الشرق، لكن بتجريد الحقوق الفلسطينية كما تريد حكومة نتنياهو وحكومة قطر لن يحدث ذلك".

وأضاف خلفان: "مهما حدث من تقسيم للوطن العربى، الحكام العرب الكبار فى كل دولنا العربية الشامخة بعروبتها وإسلامها لن تستسلم لمشروع ينهى حق الفلسطينيين".

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واستطرد خلفان: "إسرائيل إذا أرادت حقا أن تكون شريكا حقيقيا فى أمن واستقرار المنطقة، تعطى أهل فلسطين حقوقهم، حينها لا خلاف على أن تكون دولة مع كل العرب تتعاون"، وتابع "أى محاولة لتخطى رغبات الشعوب العربية في التعامل مع إسرئيل لن يحقق الشرق الأوسط استقرارا، لا لإسرائيل ولا للعرب".

 

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ضاحى خلفان

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فلسطين

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