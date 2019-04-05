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صور.. 300 جمعية يحتفلون بعيد اليتيم بكفر الشيخ

الجمعة، 05 أبريل 2019 08:03 م
صور.. 300 جمعية يحتفلون بعيد اليتيم بكفر الشيخ جانب من الاحتفالات
كفر الشيخ- محمد سليمان
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نظم عدد من الجمعيات التابعة لمديرية التضامن بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة "عدد من الفعاليات للاحتفال بيوم اليتيم، وشملت الاحتفالات عدد من الفقرات الغنائية والالعاب الترفيهية،وتوزيع الهدايا المتعددة على الأطفال الايتام،بمشاركة المجتمع المدني.
 
وشهدت توزيع الهدايا على الأطفال الذين تأويهم الدار،وتوافد عدد من المتبرعين لتقديم الهدايا المتعددة، 
 
كما تضمنت الاحتفالية عدد من العروض منها عرض للسيرك ،والالعاب الترفيهية ،وستقيم جمعية الايمان لكفالة الايتام بالتعاون مع مديرية التضامن بكفر الشيخ احتفالا يوم الاحد المقبل لتوزيع الهداياعلى الايتام وإقامة عرس جماعي لـ30 عروس ودعم كل منهن بالادوات الكهربائية من ثلاجات غسالات وأدوات المطبخ وغيرهم.
 
قال السيد مسلم وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ،احتفلت اليوم عدد من الجمعيات، تابعة لمديرية التضامن، بيوم اليتيم لاقامه عدد من الفعاليات وتوزيع الهدايا، وستتواصل الاحتفالات في أكثر من 300 جمعية بكفر الشيخ بيوم اليتيم.
 
وعلى جانب أخر تستعد المحافظة للإحتفال بيوم اليتيم خلال الأسبوع المقبل.
الاحتفال بيوم اليتيم بكفر الشيخ (6)
الاحتفال بيوم اليتيم بكفر الشيخ 

الاحتفال بيوم اليتيم بكفر الشيخ (7)
الاحتفال بيوم اليتيم بكفر الشيخ 

الاحتفال بيوم اليتيم بكفر الشيخ (8)
الاحتفال بيوم اليتيم بكفر الشيخ 

الاحتفال بيوم اليتيم بكفر الشيخ (9)
الاحتفال بيوم اليتيم بكفر الشيخ

الاحتفال بيوم اليتيم بكفر الشيخ (11)
الاحتفال بيوم اليتيم بكفر الشيخ 

الاحتفال بيوم اليتيم بكفر الشيخ (12)
الاحتفال بيوم اليتيم بكفر الشيخ 

الاحتفال بيوم اليتيم بكفر الشيخ (14)
الاحتفال بيوم اليتيم بكفر الشيخ

الاحتفال بيوم اليتيم بكفر الشيخ (15)
الاحتفال بيوم اليتيم بكفر الشيخ

الاحتفال بيوم اليتيم بكفر الشيخ (16)
الاحتفال بيوم اليتيم بكفر الشيخ 

الاحتفال بيوم اليتيم بكفر الشيخ (17)
الاحتفال بيوم اليتيم بكفر الشيخ (17)

الاحتفال بيوم اليتيم بكفر الشيخ (18)
الاحتفال بيوم اليتيم بكفر الشيخ 

 


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