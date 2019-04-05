صور.. وصول وزير الأوقاف لمسجد المرسى أبو العباس بالإسكندرية لأداء صلاة الجمعة

الإسكندرية - أسماء على بدر

وصل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ظهر اليوم الجمعة، إلى مسجد أبى العباس المرسى بمنطقة بحرى، لأداء خطبة الجمعة.

شهد ذلك حضور اللواء أحمد بسيونى سكرتير عام المحافظة واللواء حمدى الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، والشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وعدد من قيادات وأئمة ودعاة الأوقاف بالمحافظة.

يأتى هذا ضمن مبادرة الأوقاف " مكارم الأخلاق .. تعالوا نغير" ، والتى يتم التركيز فيها على القيم الأخلاقية، وتكثيف العمل الدعوى لإحياء منظومة القيم؛ وبخاصة ما يتصل بالمعاملة والشأن الحياتي صدقا وأمانة ووفاء ، والتركيز على مفاتيح التغير السلوكي الإيجابي للعودة إلى منابع ديننا الصافية من الرحمة والمروءة والشهامة والتراحم والتكافل والإحساس بالآخر وتقديم العون له ؛ لجعْل الأخلاق منهجا ثابتا في كل جوانب حياتنا.