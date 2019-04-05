صور.. مئات المهاجرين فى اليونان يتظاهرون لفتح الحدود أمامهم لدخول ألبانيا

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

طالبت اليونان اليوم الجمعة مئات المهاجرين واللاجئين الذين تجمعوا فى حقل قريب من الحدود الشمالية للبلاد بالعودة إلى مراكز الإيواء وإلا واجهوا عقوبات.

ووصلت مجموعات صغيرة تضم أطفالا إلى حقل مجاور لمخيم المهاجرين فى ديافاتا بالقرب من الحدود مع مقدونيا الشمالية أمس الخميس.

وبحلول صباح اليوم الجمعة كان هناك أكثر من 100 خيمة فى المكان بعد تقارير على وسائل التواصل الاجتماعى عن خطط لتنظيم تحرك لعبور الحدود الشمالية الغربية لليونان مع ألبانيا فى أوائل أبريل.

وفى أثينا، جلست مجموعة تضم ما يقرب من 50 مهاجرا على القضبان فى محطة السكك الحديدية الرئيسية بالعاصمة وهى تهتف "ألبانيا" و"افتحوا الحدود". وكان هناك عدد آخر بالمحطة وسط وجود مكثف للشرطة.

وتوقفت الخدمات فى المحطة.

وناشد وزير الهجرة اليونانى ديمتريس فيتساس المهاجرين على الحدود العودة لمراكز الإيواء.

وأوقفت الشرطة حافلات على طريق فى المنطقة لمنع الوصول للمنطقة.

وهناك عشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان، عالقون فى اليونان منذ أن أغلقت دول البلقان حدودها فى عام 2016، وكان هذا هو الطريق الرئيسى المؤدى إلى شمال أوروبا.