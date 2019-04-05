صور ..لافتات الحرية لـ"أسنج".. متظاهرون يحتجون أمام سفارة الإكوادور بلندن

كتب- هاشم الفخرانى- صور ( رويترز)

بلافتات " الحرية لأسنج" شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرات تأييد اليوم الجمعة أمام سفارة الإكوادور للمطالبة بالإفراج عن مؤسس ويكليكس جوليان أسنج.



لافتات عليها صورة لاسنج

وتأتى المظاهرات فى أعقاب تصريحات لوزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت قال فيها إن مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج حر وبإمكانه مغادرة السفارة الإكوادورية في لندن في أي وقت.



مطالبة بالإفراج عن اسنج

ونقل المحرر في صحيفة "جارديان"، باتريك فينتور" عن هانت قوله اليوم الجمعة إن "جوليان أسانج شخص حر وبإمكانه مغادرة هذه السفارة عندما يريد. ونود تسوية الوضع في أسرع وقت ممكن. الأمر يتوقف عليه".