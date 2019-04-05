صور.. كيف وظفت الأقصر أزمة حرق مخلفات قصب السكر لـ خدمة البيئة والسياحة

الأقصر – أحمد مرعى

حرق مخلفات محصول "قصب السكر" و"الموز"، هى عادة سنوية يقوم بها عشرات المزارعين فى كل عام، لكن هذا العام كان التحرك مختلفًا وبصورة أقوى فى كل مدن وقرى المحافظة عقب شكاوى من مطار الأقصر الدولى بتضرر الرحلات السياحية من سحابات حرق مخلفات القصب.

وفى هذا الصدد يقول العميد صلاح المندوه المتحدث الإعلامى لمحافظة الأقصر، إن المحافظة تحركت بصورة جادة هذا الموسم لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك الأزمة، وتم بالفعل إصدار تعليمات مشددة من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمواجهة أعمال الحرق المكشوف لمخلفات قصب السكر والموز، ووجه بتنظيم حملات مستمرة تحت إشراف رؤساء المدن والمراكز وبالتنسيق مع مديريات الزراعة والبيئة، لضبط أى حالات حرق لمخلفات القصب والموز، على أن تتم تلك الحملات بصورة دورية ليلاً ونهارًا، وتقديم تقرير يومى بأعداد المخالفات التى تم تحريرها وأماكنها، بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث، وذلك عقب ورود شكاوى متكررة من مطار الأقصر الدولى تفيد بالإضرار بحركة الهبوط والإقلاع من حرق مخلفات المحصول فى المناطق المحيطة بالمطار، مؤكدًا أنه تم التحرك فى طريقين موازيين أولهما ضبط المخالفات والثانى دعم الاستفادة من المخلفات بصورة صحيحة تخدم المجتمع والبيئة.

ويضيف العميد صلاح المندوه فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بالنسبة للحملات لضبط المخالفات بحرق محصول قصب السكر والموز فى مختلف أنحاء المحافظة، تمكنت المحافظة من تحقيق نجاحات لمنع ظاهرة حرق مخلفات قصب السكر، والحد من الانبعاثات الناتجة عن حرق تلك المخلفات، وتم فى مركز أرمنت تحرير أكثر من 270 محضر بيئة لحرق مخلفات القصب، كما وصل عدد المحاضر فى مركز إسنا حوالى 600 محضر، لافتًا إلى أنه منذ بدء الحملة للقضاء على هذه الظاهرة حتى الآن لم ترد أى شكوى من هيئة الطيران المدنى بخصوص حرق مخلفات قصب السكر، كما لم ترد أى شكوى من أى سائح بخصوص الانبعاثات الناتجة عن حرق تلك المخلفات، على عكس المواسم السابقة.

وأوضح العميد صلاح المندوه أنه تم إشراك جهاز تنمية المشروعات لتوفير التدبير المالى لشراء الماكينات اللازمة لكبس وفرم مخلفات القصب وتحويلها إلى أعلاف للماشية، مؤكدًا أن هناك جهودًا كبيرة تبذل من رؤساء المدن والمراكز ورؤساء القرى، بالتنسيق مع مديريات الزراعة والبيئة والشرطة، فى تنفيذ التوجيهات الصادرة والمرور المستمر لضبط أى حالات حرق لمخلفات القصب، ما كان له دور كبير فى الوصول إلى ذلك المستوى الطيب من النجاحات فى مواجهة ظاهرة حرق مخلفات قصب السكر.

وفى السياق نفسه صرح محمود نجم الدين مدير هيئة الاستعلامات بالأقصر، بأن عددا كبيرا من المزارعين حققوا خطوات ناجحة على أرض الواقع حيث قاموا بتحويل مخلفات محصول القصب إلى علف حيوانى للاستفادة منه بالشكل الأمثل، وذلك من منطلق الحرص على كيفية الاستفادة من القصب وتجنب عمليات الحريق الذى يؤثر على تلوث البيئة، وتعظيم الاستفادة والتوصل إلى حلول بديلة بعد ارتفاع أسعار تبن القمح.

وطالب المزارع هاشم أحمد محمود ابن مدينة أرمنت، بدعمهم لاستكمال مشروع تدوير سفير القصب الذى تم تسليمه إلى جهاز شئون البيئة بالأقصر وهى عبارة عن 20 جرارا زراعيا و40 مقطورة و20 مفرمة، وذلك أثناء زيارة وزير البيئة السابق بتزويد محافظة الأقصر بـ75 مكبسًا، حيث إن التجربة تم تعميمها هذا العام بقرى مختلفة فى محافظة الأقصر، موضحًا أن تلك الفكرة تخدم كل المزارعين ولا يريد أحد حرق المخلفات بنفسه ولكنهم يتمنون الاستفادة من كل ذرة من محصولهم حتى المخلفات.



كيف واجهت الأقصر الأزمة الموسمية لحرق المزارعين مخلفات قصب السكر والموز (1)



كيف واجهت الأقصر الأزمة الموسمية لحرق المزارعين مخلفات قصب السكر والموز (2)



كيف واجهت الأقصر الأزمة الموسمية لحرق المزارعين مخلفات قصب السكر والموز (3)



كيف واجهت الأقصر الأزمة الموسمية لحرق المزارعين مخلفات قصب السكر والموز (4)



كيف واجهت الأقصر الأزمة الموسمية لحرق المزارعين مخلفات قصب السكر والموز (5)



كيف واجهت الأقصر الأزمة الموسمية لحرق المزارعين مخلفات قصب السكر والموز (6)



كيف واجهت الأقصر الأزمة الموسمية لحرق المزارعين مخلفات قصب السكر والموز (7)



كيف واجهت الأقصر الأزمة الموسمية لحرق المزارعين مخلفات قصب السكر والموز (8)



كيف واجهت الأقصر الأزمة الموسمية لحرق المزارعين مخلفات قصب السكر والموز (9)



كيف واجهت الأقصر الأزمة الموسمية لحرق المزارعين مخلفات قصب السكر والموز (10)



كيف واجهت الأقصر الأزمة الموسمية لحرق المزارعين مخلفات قصب السكر والموز (11)



كيف واجهت الأقصر الأزمة الموسمية لحرق المزارعين مخلفات قصب السكر والموز (12)



كيف واجهت الأقصر الأزمة الموسمية لحرق المزارعين مخلفات قصب السكر والموز (13)



كيف واجهت الأقصر الأزمة الموسمية لحرق المزارعين مخلفات قصب السكر والموز (14)