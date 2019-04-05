video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 05 أبريل 2019 02:48 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

صور.. شرطة البيئة تداهم مصانعا غير مرخصة وتضبط أسمدة مغشوشة فى البحيرة

الجمعة، 05 أبريل 2019 01:35 م
صور.. شرطة البيئة تداهم مصانعا غير مرخصة وتضبط أسمدة مغشوشة فى البحيرة المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

نجحت شرطة البيئة فى ضبط "1303,622طن" أسمدة ومخصبات زراعية وأعلاف أسماك مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر بداخل مصنعين ومخزن غير مرخصين خلال حملة أمنية مكبرة بالبحيرة.

وقامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة أمنية مُكبرة بالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة ولجنة فنية من وزارة الزراعة إستهدفت مصانع إنتاج الأسمدة والأعلاف والمخصبات الزراعية والمخازن غير المرخصة.

وأسفرت جهودها عن ضبط ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية بالمنطقة الصناعية الثانية بالنوبارية ، وبداخله كمية من الأسمدة والمخصبات الزراعية قدرها (1,369 طن "مقلدة ومغشوشة وبدون ترخيص من وزارة الزراعة"

ونجحت الحملات الأمنية في ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الزراعية بالمنطقة الصناعية الثانية بالنوبارية، وبداخله كمية من أعلاف الأسماك قدرها (1266,450 طن "مجهولة المصدر وبدون ترخيص من وزارة الزراعة".

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط مخزن أسمدة ومخصبات زراعية بالمنطقة الصناعية الثانية بالنوبارية ، وبداخله كمية من الأسمدة والمخصبات الزراعية قدرها (35,803 كيلو جرام "مجهولة المصدر ، وبدون ترخيص من وزارة الزراعة"، وبلغ إجمالى المضبوطات (1303,622 طن أسمدة ومخصبات زراعية وأعلاف الأسماك جميعها مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر وبدون ترخيص من وزارة الزراعة.

المضبوطات بالمصنع
المضبوطات بالمصنع

 

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

 

مصانع الاسمدة
مصانع الاسمدة

 

مصنع
مصنع

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إغلاق 148 محل مخصبات وأسمدة زراعية مخالف بالشرقية

اسمدة

اسمدة زراعية

اسمدة مغشوشة

حوادث اليوم

شرطة البيئة




لا تفوتك
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا مساء اليوم

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا مساء اليوم

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الموقع أتاح بيانات الملايين من المستخدمين للسرقة.. وبرلمانيون يؤكدون: نحن أمام جهة غير أمينة تستغل أعضاءها بشكل سيئ.. رئيس "اتصالات النواب": سيكون لدينا قانون لحماية البيانات الشخصية

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الموقع أتاح بيانات الملايين من المستخدمين للسرقة.. وبرلمانيون يؤكدون: نحن أمام جهة غير أمينة تستغل أعضاءها بشكل سيئ.. رئيس "اتصالات النواب": سيكون لدينا قانون لحماية البيانات الشخصية

"مزايدات البرادعى الرخيصة".. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرفع شعار "المعارضة من أجل الوجود".. ويمارس دور تزييف الوعى الجمعى للمجتمعات.. وخبراء: لا يترك مناسبة دون أن يعلق عليها باستعلاء وغطرسة

"مزايدات البرادعى الرخيصة".. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرفع شعار "المعارضة من أجل الوجود".. ويمارس دور تزييف الوعى الجمعى للمجتمعات.. وخبراء: لا يترك مناسبة دون أن يعلق عليها باستعلاء وغطرسة

أمازون تخطط لتوصيل الإنترنت فى العالم عبر الأقمار الاصطناعية

أمازون تخطط لتوصيل الإنترنت فى العالم عبر الأقمار الاصطناعية

بعد مسيرتها الحقوقية.. هل تقترب أنجلينا جولى من رئاسة أمريكا؟

بعد مسيرتها الحقوقية.. هل تقترب أنجلينا جولى من رئاسة أمريكا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة