صور.. شرطة البيئة تداهم مصانعا غير مرخصة وتضبط أسمدة مغشوشة فى البحيرة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت شرطة البيئة فى ضبط "1303,622طن" أسمدة ومخصبات زراعية وأعلاف أسماك مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر بداخل مصنعين ومخزن غير مرخصين خلال حملة أمنية مكبرة بالبحيرة.

وقامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة أمنية مُكبرة بالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة ولجنة فنية من وزارة الزراعة إستهدفت مصانع إنتاج الأسمدة والأعلاف والمخصبات الزراعية والمخازن غير المرخصة.

وأسفرت جهودها عن ضبط ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية بالمنطقة الصناعية الثانية بالنوبارية ، وبداخله كمية من الأسمدة والمخصبات الزراعية قدرها (1,369 طن "مقلدة ومغشوشة وبدون ترخيص من وزارة الزراعة"

ونجحت الحملات الأمنية في ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الزراعية بالمنطقة الصناعية الثانية بالنوبارية، وبداخله كمية من أعلاف الأسماك قدرها (1266,450 طن "مجهولة المصدر وبدون ترخيص من وزارة الزراعة".

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط مخزن أسمدة ومخصبات زراعية بالمنطقة الصناعية الثانية بالنوبارية ، وبداخله كمية من الأسمدة والمخصبات الزراعية قدرها (35,803 كيلو جرام "مجهولة المصدر ، وبدون ترخيص من وزارة الزراعة"، وبلغ إجمالى المضبوطات (1303,622 طن أسمدة ومخصبات زراعية وأعلاف الأسماك جميعها مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر وبدون ترخيص من وزارة الزراعة.



المضبوطات بالمصنع



جانب من المضبوطات



مصانع الاسمدة