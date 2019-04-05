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صور.. سلطات المطار تحبط محاولة تهريب 3 كيلو كوكايين بقيمة 9 ملايين جنيه

الجمعة، 05 أبريل 2019 01:09 م
صور.. سلطات المطار تحبط محاولة تهريب 3 كيلو كوكايين بقيمة 9 ملايين جنيه المتهمون والمضبوطات
كتب محمود عبد الراضي
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ينشر اليوم السابع، صور إحباط محاولة جلب 3 كيلو جرام لمخدر الكوكايين إلى داخل البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإجهاض مخططات كبار مهربى المواد المخدرة لجلب وتهريب المواد المخدرة إلى داخل البلاد.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد التشكيلات العصابية الدولية "ضم 4 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية" ، اعتزموا جلب شحنة كبيرة من مخدر الكوكايين من إحدى الدول الأجنبية إلى داخل البلاد عبر ميناء القاهرة الجوى ، وقيامهم بتغيير خطوط السير من دول الإنتاج عبر إحدى الدول الأوروبية، وإمعانهم فى استخدام أساليب تهريب مختلفة يصعب اكتشافها لتبديد جهود أجهزة المكافحة، وتم رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والسلطات الجمركية ، تم ضبطهم حال وصولهم للبلاد قادمين من إحدى الدول الأوروبية، وأسفر تفتيش الأمتعة الخاصة بهم عن ضبط (8) جهاز لاب توب، و(5) جهاز باور بانك، و(2) سماعة، بداخلهم مخازن سرية تحـوى (40) قالـب لمخـدر الكوكاييـن مختلف الأحجام بلغ وزنهم (3 كيلو جرام) مغلفين بطبقات من البلاستيك وأوراق الكربون إمعاناً فى عدم ظهورها على أجهزة الكشف، ومبالغ مالية "292 ألف بيسو كولومبى ، 2825 دولار أمريكى ، 155 يورو"، و(4) هواتف محمولة.

واعترف المتهمون بتسلمهم المضبوطات من شخصين من كبار مهربى الكوكايين بدولة الإنتاج، وأنهما سيقومون بالاتصال بهم لتوجيههم لتسليم الشحنة لأحد الأشخاص (جارى تحديده) عقب إنهائهم إجراءات الوصول ومغادرة المطار، وقُدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى تسعة ملايين جنيهاً.

أثناء التفتيش عن المخدرات
أثناء التفتيش عن المخدرات

 

المضبوطات
المضبوطات

 

تفتيش
تفتيش

 

رصد عملية التهريب
رصد عملية التهريب

 

عمليات التهريب
عمليات التهريب

 


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