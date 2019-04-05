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صور.. جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب مواد مخدرة

الجمعة، 05 أبريل 2019 10:20 م
صور.. جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب مواد مخدرة المضبوطات
كتب محمود عبد الغنى
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تمكن رجال جمارك الواردات والصادرات الجوية بقرية البضائع بمطار القاهرة، من ضبط محاولتى تهريب جمركى لمواد مخدرة الممنوع تعاطيها أو حيازتها أو تداولها أو استيرادها أوتصديرها طبقا لقانون مكافحة المخدرات.

في المحاولة الأولى تم الاشتباه فى محتويات 21 بوليصة شحن بوزن 320 كيلو جرام واردة من إثيوبيا، تحتوى على مواد نباتية بأسماء مختلفة، وبفحص المحتويات تأكد أن النبات الوارد هو نبات القات المخدرة والمحظور تداولها و استيرادها طبقا لقانون مكافحة المخدرات.

وفي المحاولة الثانية، تم الإشتباه فى مشمول بوليصة الشحن رقم 876142458880 الواردة من إسبانيا، وهو عبارة عن مظروف ورقى بوزن 1كيلو جرام، وبفتح المظروف تبين وجود لفافة ورقية بيضاء اللون بداخلها 16 جرام من مادة الماريجوانا المخدرة بنية اللون داخل  المظروف الورقية.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود المصدرة، تم الإشتباه فى محتويات بوليصة الشحن رقم 077/99423822 بعدد 10طرود أسماك زينة بوزن 200 كيلوجرام مصدرة إلى الإمارات، وبالتفتيش الدقيق لمحتويات الطرود اتضح وجود عشرة أكياس تحتوى على 30 كيلو من الشعب المرجانية ضمن محتوياتها محظور تصديرها أو إستيرادها طبقا لقانون حمايه البيئة.

وقرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركى  وتحريز المضبوطات.

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