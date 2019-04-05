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صور.. تفاقم أزمة الوقود فى هايتى وتكدس المواطنين أمام المحطات

الجمعة، 05 أبريل 2019 05:00 ص
صور.. تفاقم أزمة الوقود فى هايتى وتكدس المواطنين أمام المحطات تفاقم أزمة الوقود فى هايتى
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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تشهد أنحاء متفرقة من هايتى، أزمة حادة فى المحروقات ونقص الوقود، ويضطر أصحاب المركبات للاصطفاف ساعات أمام محطات التزود بالوقود؛ نتيجة نقص كبير فى مادتى البنزين و السولار .

وأبرزت وكالة رويترز، طوابير طويلة من للمواطنين فى العاصمة بورت أو برنس، أمام محطات الوقود لمليء محراكات السيارات بالمحروقات وتسببت أزمة الوقود فى تعطيل وإلحاق خسائر كبيرة بالسائقين، فيما ألقت بظلال سلبية على القطاع الاقتصادى فى البلاد.

تفاقم أزمة الوقود فى هايتى (1)
تفاقم أزمة الوقود فى هايتى

 

تفاقم أزمة الوقود فى هايتى (2)
تفاقم أزمة الوقود فى هايتى

 

تفاقم أزمة الوقود فى هايتى (3)
تفاقم أزمة الوقود فى هايتى 

 

تفاقم أزمة الوقود فى هايتى (4)
تفاقم أزمة الوقود فى هايتى 

 

تفاقم أزمة الوقود فى هايتى (5)
تفاقم أزمة الوقود فى هايتى

 

تفاقم أزمة الوقود فى هايتى (6)
تفاقم أزمة الوقود فى هايتى 

 

 


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