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صور.. بدء لقاء وزير الأوقاف بالأئمة فى معسكر أبو بكر الصديق بالأسكندرية

الجمعة، 05 أبريل 2019 02:39 م
صور.. بدء لقاء وزير الأوقاف بالأئمة فى معسكر أبو بكر الصديق بالأسكندرية خلال اللقاء
الإسكندرية أسماء على بدر
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بدأ منذ قليل لقاء الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالأئمة فى معسكر ابو بكر الصديق بالإسكندرية، بحضور المستشار محمد خفاجى ، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور أحمد عجيبة ،امبن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، واللواء أحمد بسيونى سكرتير عام محافظة الإسكندرية، وبحضور قيادات الأوقاف بالإسكندرية.
 
ويلقى وزير الاوقاف ندوة بعنوان مكارم الاخلاق يأتى هذا ضمن مبادرة الأوقاف " مكارم الأخلاق .. تعالوا نغير" ، والتي يتم التركيز فيها على القيم الأخلاقية ، وتكثيف العمل الدعوي لإحياء منظومة القيم ؛ وبخاصة ما يتصل بالمعاملة والشأن الحياتي صدقا وأمانة ووفاء ، والتركيز على مفاتيح التغير السلوكي الإيجابي للعودة إلى منابع ديننا الصافية من الرحمة والمروءة والشهامة والتراحم والتكافل والإحساس بالآخر وتقديم العون له ؛ لجعْل الأخلاق منهجا ثابتا في كل جوانب حياتنا.
 
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