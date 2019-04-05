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صور ..العاملون بمصنع السكر بكفر الشيخ يؤيدون التعديلات الدستورية فى مؤتمر حاشد

الجمعة، 05 أبريل 2019 07:23 م
صور ..العاملون بمصنع السكر بكفر الشيخ يؤيدون التعديلات الدستورية فى مؤتمر حاشد العاملون بمصنع السكر بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلن العاملون بمصنع الدلتا للسكر بالحامول بمحافظة كفر الشيخ  خلال مؤتمراً جماهيراً حاشداً بمقر النادي الإجتماعي ، اليوم الجمعة ، عن تأييدهم للتعديلات الدستورية . 
 
عقد المؤتمر بحضور الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر،والمهندس سليمان حسن،رئيس المصانع،وتوفيق أبو أحمد، مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة ،ولفيف من قيادات الشركة والعاملين بمصنع الدلتا للسكر، الذين أعلنوا تأييدهم للتعديلات الدستورية.
 
وعدد الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة الشركة، المشروعات التي تم انجازها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي،وكذلك المشروعات الجارى انشاءها وأحدثها العاصمة الإدارية وغيرها من المشروعات،ودعا كل العاملين فى الشركة الى الخروج للإدلاء بأصواتهم لتأييد التعديلات الدستورية .
 
وأضاف أبو اليزيد،أن الله حمى مصر من الإرهاب ، وتأييد التعديلات الدستورية، تأييد للإستقرا والتنمية والتقدم والرقي الذي تشهده مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 
 
العاملون-بمصنع-الدلتا-للسكر-يؤدون-التعديلات-الدستورية-بمؤتمر--(1)
 

العاملون-بمصنع-الدلتا-للسكر-يؤدون-التعديلات-الدستورية-بمؤتمر--(2)
 

العاملون-بمصنع-الدلتا-للسكر-يؤدون-التعديلات-الدستورية-بمؤتمر--(5)
 

العاملون-بمصنع-الدلتا-للسكر-يؤدون-التعديلات-الدستورية-بمؤتمر--(7)
 

مؤتمر-لتأييد-التعديلات-الدستورية-بمصنع-الدلتا-للسكر-بكفر-الشيخ-(1)
 
 

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