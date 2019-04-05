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صور.. الزراعة: إقبال غير مسبوق على معرض الزهور بحديقة الأورمان

الجمعة، 05 أبريل 2019 03:41 م
صور.. الزراعة: إقبال غير مسبوق على معرض الزهور بحديقة الأورمان معرض الزهور بحديقة الأورمان
كتب عز النوبى
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شهدت حديقة الأورمان بالجيزة إقبالًا كثيفًا من المواطنين اليوم الجمعة للاستمتاع بمعرض زهور الربيع وسجلت الحديقة اقبالا غير مسبوقا ساعد فى ذلك التنظيم المتميز للمعرض بالإضافة إلى الطقس المشمس الجيد.

وقالت الدكتورة جيهان عبد الغفار رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، إن معرض الزهور يقام دائما فى بداية موسم الربيع فى مصر، وإن الوزارة تحرص على تنظيمه بحيث يضم عارضين ومتخصصين فى نباتات الزينة من مختلف المحافظات.

فيما لفت الدكتور السعدى بدوى أستاذ نباتات الزينة بزراعة القاهرة والمشرف الفنى على الحدائق النباتية بوزارة الزراعة، إلى وجود خطة تنظيمية للمعرض وإتاحة الفرصة للعارضين لعرض أنشطتهم من خلال تقسيم المعرض لعدد من القطاعات، موضحًا أن عدد العارضين هذا العام تجاوز الأعوام السابقة إذ يبلغ 180 عارضا

وكان الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى افتتح الدورة رقم 86 لمعرض زهور الربيع يوم 21 مارس الماضى بحديقة الأورمان بالجيزة وهو المعرض الأقدم والأكبر من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط.

وقال أبوستيت خلال افتتاحه للمعرض إن الوزارة تتبع سياسة محددة لتنشيط وتحفيز المنتجين المصريين فى مجال الزهور ونباتات الزينة والصناعات القائمة عليها والمرتبطة بها. وتستهدف زيادة عدد زوار المعرض إلى مليون زائر هذا العام ضمن خطة مدروسة لدى الوزارة إلى نشر ثقافة نباتات الزينة والزهور فى المجتمع المصرى.

اقبال كثيف من المواطنين على معرض زهور بحديقة الأورمان (1)

 
اقبال كثيف من المواطنين على معرض زهور بحديقة الأورمان (2)

 

اقبال كثيف من المواطنين على معرض زهور بحديقة الأورمان (3)

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