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صور.. افتتاح أول بنك للدم بصحة الأسكندرية

الجمعة، 05 أبريل 2019 05:25 م
صور.. افتتاح أول بنك للدم بصحة الأسكندرية خلال الافتتاح
الاسكندرية جاكلين منير - أسماء على بدر
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افتتح الدكتور محمد ابو سليمان وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية اول بنك للدم  تجميعي بمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية 
 
ويقوم بنك الدم بتقديم كافة الخدمات المتعلقة بنقل الدم بدء من استقبال المتبرعين و توقيع الكشف الطبي عليهم للتأكد من سلامتهم والإشراف على عملية التبرع لضمان سلامه كيس الدم للحفاظ على صحة المتبرع والمريض.
 
كما يتم فحص الدم للتأكد من خلوه من الامراض باستخدام أحدث التقنيات ثم يتم بعد ذلك فصل الدم لمشتقاته المختلفة وبذلك يتم توفير دم آمن للمريض.
 
وأكد" ابو سليمان" على  أنه يتم صرف الدم ومشتقاته على مدار ال24ساعة إلى المرضى وان  بنك الدم التجميعي يعد صرح جديد يقدم خدمه متميزه  وتوفير احتياجاتهم من الدم ومشتقاته  خاصة في منطقة العامرية بالإسكندرية والتى تعتبر من اشد الأماكن احتياجات لهذه الخدمة نظرا لكثافتها السكانيه  وقربها من طريق القاهرة الأسكندريه الصحراوي
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كما نظمت نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعودى، من خلال لجنة الرعاية الصحية والمعاشات برئاسة المهندس كريم الكسار، بالتعاون مع وزارة الصحة، اليوم الجمعة، حملة للتبرع بالدم داخل نادى المهندسين بـ"سابا باشا".
 
ومن جانبه أوضح المهندس كريم الكسار، أن الحملة تهدف إلى  توفير "شيكات الدم"  مجانا فى حالات الطوارئ للمهندسين كأحد الخدمات التى تقدمها النقابة لمهندسيها.
 
و أشار إلى ماتحمله حملة التبرع بالدم اليوم من معانى التكاتف والتأخى بين المهندسين وبعضهم، مشيرا ً إلى حرص النقابة دائما ً على تقديم خدمات صحية مختلفة  من خلال تعاقدات جديدة مع مراكز طبية مختلفة  يستفيد منها مهندسي الإسكندرية سواء المشتركين بمشروع الرعاية أو غير المشتركين به.
 
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