صور.. إقبال كبير على منافذ مبادرة كلنا واحد لشراء الأغذية بأسعار مخفضة

كتب ـ محمود عبد الراضى

إقبال كبير من السيدات على منافذ مبادرة كلنا واحد، لتوفير (السلع الغذائية) للمواطنين بأسعار مخفضة بـ 626 فرع لكبرى السلاسل التجارية بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة بإتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، وإنطلاقاً من تكليفاته لوزارة الداخلية بإتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمراقبة الأسعار والعمل على خفضها بما يتلائم ومتطلبات وإحتياجات المواطنين، فقد أطلقت الوزارة مرحلة جديدة من مبادراتها الإجتماعية والإنسانية (كلنا واحد) على محورين الأول - توفير السلع الأساسية للمواطنين بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية، بأسعار مناسبة وأقل من مثيلاتها بالأسواق والثانى – الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجارى ومنع الممارسات الاحتكارية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

واستمراراً لمبادرة "كلنا واحد" فقد واصلت وزارة الداخلية تفعيل المرحلة الجديدة من المبادرة لتوفير السلع الأساسية برعاية كريمة من رئيس الجمهورية وذلك من خلال طرحها بـ 626 فرع لكبرى السلاسل التجارية والمنتشرة على إمتداد ربوع الجمهورية ، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وهامش ربح بسيط مما ينعكس أثرها إيجابياً على جموع المستهلكين.

وتشهد المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وحرص سيادته على مساندة المواطنين من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق ضبط (123) قضية تموينية متنوعة أبرزها القضايا ضبط تاجر مواد غذائية وسيارة نقل قيادته بدائرة مركز شرطة الفيوم (محافظة الفيوم) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (6,600 ستة أطنان وستمائة كيلو جرام "عسل أسود") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ الصلاحية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين في ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة مركز شرطة طما (محافظة سوهاج) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم قدرها (1,250 طن ) لبيعها فى السوق السوداء ،وعدد ( 465 بطاقة تموين ذكية خاصة بالمواطنين ) تمهيداً للإستيلاء على أموال الدعم المقرر لها ، وتحقيق أرباح غير مشروعة ، وضبط مالك محل (غير مرخص) لتجارة السلع الغذائية ، بدائرة قسم شرطة المنتزة ثان (محافظة الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية "أنشوجة" قدرها (3500 – ثلاثة آلاف وخمسمائة عبوة) معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ الصلاحية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وتمكنت شرطة التموين من ضبط تاجر مواد غذائية وسيارة نقل قيادته بدائرة قسم شرطة الخليفة (محافظة القاهرة) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من اللحوم والدواجن ومصنعاتها قدرها (434 كيلو جرام "دواجن – مفروم لحوم – أجزاء دواجن – هوت دوج") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة .

ونجحت جهود الأفرع الجغرافية لشرطة التموين بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن العام في ضبط (965) قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط (11) قضية إسطوانات بوتاجاز، ضبط خلالها (438 إسطوانة بوتاجاز، وضبط (4) قضايا مواد بترولية ضبط خلالها (52820 لتر "سولار – بنزين، وضبط (9) قضايا دقيق مدعم وأقماح.. ضبط خلالها (17,100 طن دقيق).. (465) بطاقة تموين ذكية خاصة بالمواطنين ) تمهيداً للإستيلاء على أموال الدعم المقرر لها، وضبط (241) قضية فى مجال مخالفات المخابز.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط (22) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية ، وضبط (3) قضايا فى مجال الإستيلاء على الدعم، وضبط (53) قضية فى مجال الغش الغذائى ضبط خلالها (25,258 طن مواد غذائية متنوعة – 9892 عبوة "عصائر ، زيت طعام ، سناكس" – 1430 قطعة "حلوى" وضبط (30) قضية فى مجال الغش التجارى ضبط خلالها (1,010 طن "مسمار ، بويات، شحم" – 620 لتر منظفات – 1912 عبوة بوريات وزيوت سيارات – 166986 قطعة أحذية ،فارغة أدوية ،ستائر – 1380 متر أقمشة وأسلاك.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (537) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص، وضبط (26) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها.. ضبط خلالها (29,671 طن "أسمام ولحوم"، وضبط (19) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر ضبط خلالها (1609عبوة سجائرر وضبط (5) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة ، والزراعية.. ضبط خلالها (3,300 طن أسمدة وأعلاف – 772 عبوة مبيدات، وضبط (5) قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر .. ضبط خلالها (2,650 طن و7050 عبوة ياميش – 106534 قطعة أجهزة ومستلزمات طبية".



اقبال المواطنين على مبادرة كلنا واحد



جانب من مبادرة كلنا واحد



شوادر كلنا واحد