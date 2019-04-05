"صحة أسوان" :الكشف مجانا على 1913 مواطن بقرية بالرغامة البلد

أسوان ندى سليم

أكد الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان، أن القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية نظمت قافلة طبية للكشف المجاني على المواطنين بقرية الرغامة البلد .

أكد الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان، أن القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية نظمت قافلة طبية للكشف المجاني بقرية الرغامة البلد التابعة لمركز كوم أمبو، موضحا أنه تم اجراء الكشف على 1913مواطن، كما تم عقد ندوه تثقيفيه حرصا على نشر الوعى الصحى لدى المواطنين.

أوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان، اليوم الجمعة، انه تم إطلاق حملة استكشاف لحماية المجتمع من ناقلات الأمراض من البعوض والحشرات وغيرها، حيث قامت محطة ملاريا السد العالي، بعمل حملة استكشاف لأماكن توالد يرقات البعوض ومقاومتها، وذلك بمنطقة الشلال بمدينة اسوان .