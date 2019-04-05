شبكات أمريكية كبرى تذيع حلقات عن السياحة فى مصر خلال الربع الأخير من 2019

كتبت آمال رسلان

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، مساء أمس الخميس، عدداً من اللقاءات الإعلامية، ومنها حوار مع المذيع الأمريكى بيتر جرينبرج، وصحيفة تايمز Times ومجلة تراڤل ويكلى Travel Weekly، وذلك على هامش مشاركتها فى فعاليات الدورة الـ 19 للقمة الدولية للمجلس الدولى للسياحة والسفر‪WTTC Global Summit 2019‬ والتى استمرت خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل الجارى بمدينة إشبيلية بأسبانيا. ‬‬‬‬‬

تناولت اللقاءات، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، الحديث عن الانتعاشة التى تشهدها السياحة المصرية، وتحسن الأرقام خلال عام ٢٠١٨، وبداية عام 2019، بالإضافة إلى التقارير الإيجابية التى نشرتها العديد من وكالات ووسائل الإعلام الدولية عن السياحة فى مصر.



وزيرة السياحة رانيا المشاط

كما تطرق الحديث، خلالها إلى الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لقطاع السياحة والذى حظى بتقدير من المؤسسات الدولية، والتى كان آخرها جائزة "الريادة الدولية فى السياحة" التى حصلت عليها مصر من المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC، تقديراً من المجلس الذى يمثل القطاع الخاص السياحى العالمى للجهود التى بذلتها للنهوض بالقطاع وصموده فى مواجهة الصدمات التى قابلته.

وقبلها كان الدرع الذى قدمته منظمة السياحة العالمية UNWTO لفخامة الرئيس تقديرا لدعمه الفعال لقطاع السياحة ومساهمة القطاع فى استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.



وزيرة السياحة تجرى حوارات مع وسائل إعلام أجنبية

وخلال اللقاء مع الصحفى والمذيع الأمريكى بيتر جرينبرج المذيع بشبكات CBS و PBS الأمريكية، أشار جرينبرج، إلى أنه سيقوم فى شهر مايو المقبل بإذاعة مقدمة لسلسلة الحلقات التى صورها عن مصر فى فقرة الكنوز الخفية "Hidden Gems" ببرنامجه "المحقق الجوال" Travel Detective والتى ألقى خلالها الضوء على بعض الأماكن السياحية التى قد لا يعرفها السائحون، وذلك خلال استضافة وزارة السياحة والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة له هو وفريق عمله فى نوفمبر الماضى، وأشار إلى أنه سيتم عرض الحلقات كاملة فى الربع الأخير من العام الحالى.



رانيا المشاط ومذيع أمريكى

ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أن إذاعة هذه الحلقات سيكون له مردود إيجابى فى جذب أنظار السائحين إلى الأماكن السياحية المختلفة التى تتمتع بها مصر.

وخلال اللقاء الذى أجرته الدكتورة رانيا المشاط مع الصحفى Ben Clatworthy "بن كلاتورثى " الصحفى بصحيفة التايمز والمتخصص فى السياحة والسفر وسياحة المغامرات، أكدت الوزيرة على تنوع المنتجات السياحية التى تتمتع بها مصر، مشيرة إلى أن وزارة السياحة تستهدف جذب شرائح مختلفة من السائحين وخاصة من الشباب من خلال آليات الترويج الحديثة التى تعتمد على المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى.