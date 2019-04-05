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الجمعة، 05 أبريل 2019 01:34 م
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شاهد فى دقيقة.. خطوات استخراج "بدل فاقد" لقسيمة الزواج

الجمعة، 05 أبريل 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. خطوات استخراج "بدل فاقد" لقسيمة الزواج قسيمة الزواج
كتب عبد الله محمود
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"البطاقة.. جواز السفر.. قسيمة الزواج".. كلها أوراق ومستندات ثبوتية من الممكن أن يتم فقدانها كأى شىء.

ويقدم "اليوم السابع"، من خلال هذا الفيديو، خطوات استخراج بدل فاقد لـ"قسيمة الزواج"، التى تعد الإثبات الرسمى الوحيد لكل أسرة وهى:

يتقدم صاحب الطلب، شخصياً أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو من ينوب عنه، بموجب توكيل رسمى. شراء النماذج والطلبات الخاصة بتقديم الطلب. ملء البيانات المدونة فى النموذج.صورة ضوئية لوثيقة الزواج إن أمكن. تقديم جميع هذه الأوراق إلى الموظف المختص.

كما يمكنك الحصول على وثيقة الزواج من خلال شبكة "الإنترنت"

1_ الدخول على البوابة الإلكترونية للحكومة فى خدمة استخراج "قسيمة زواج بدل فاقد 2_ملء استمارة استخراج وثيقة الزواج وفيها البيانات الآتية:

اسم مقدم الطلب. الرقم القومىالرقم البريدىاسم الأم، البريد الإلكترونى تليفون المنزل، تليفون العملالتليفون المحمولرقم الدور، رقم الشقة، رقم المنزل، العنوان المرسل إليه، الحى – المدينة، المحافظة".


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