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سيناتور أمريكى من داخل الكونجرس: 30 يونيو ثورة وليست انقلابا

الجمعة، 05 أبريل 2019 04:23 م
سيناتور أمريكى من داخل الكونجرس: 30 يونيو ثورة وليست انقلابا السيناتور الأمريكى عن ولاية فيرجينيا ريتشارد بلاك
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قال السيناتور الأمريكى عن ولاية فيرجينيا ريتشارد بلاك، إن 30 يونيو فى مصر ثورة وليست انقلابا لأنه عندما يتظاهر 30 مليونا ضد محمد مرسى فهذا معناه أنه حان وقت المغادرة.

 

وأضاف خلال جلسة استماع عقدتها مؤسسة النبض الأمريكية للعلاقات العامة والإنتاج الإعلامى داخل الكونجرس الأمريكى لمناقشة العلاقات المصرية الأمريكية، إنه يعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسى من أعظم الرؤساء بالمنطقة.

 

وأشار بلاك، خلال الجلسة إلى أن الإرادة السياسية المصرية ضد التفرقة بين المسلم والمسيحى وأنه رغم حدوث بعض المناوشات والمشاكل الطائفية إلا أن القيادة السياسية والحكومة تساوى بين الجميع  فى مصر وافتتح الجلسة الإعلامى الدكتور مايكل مورجان مقدم برنامج النبض الأمريكى المذاع على شاشة القاهرة والناس والباحث السياسى فى مركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية.


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امريكا

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مصر




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